Michelle Rodríguez testée positive pour COVID-19 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Michelle Rodríguez, actrice et comédienne connue pour avoir joué Toña dans l’émission télévisée 40 et 20, a été testée positive pour covid-19, comme l’a révélé son compte Instagram où elle a partagé son état de santé avec ses abonnés et a révélé qu’il avait contracté le virus même si le le vaccin avait déjà été appliqué.

Le comédien mexicain, qui a lancé un nouveau projet télévisé avec l’acteur Faisy, a déclaré que le test avait été effectué il y a quelques jours et qu’il s’était révélé positif. Il a ajouté qu’il ne savait pas comment ni où il aurait pu être infecté puisqu’il avait terminé son calendrier de vaccination contre le nouveau coronavirus.

Michelle Rodríguez, 42 ans, a déclaré qu’elle présentait certains des symptômes associés à la maladie et a appelé ses partisans à ne pas baisser la garde et à suivre des mesures sanitaires pour éviter une augmentation des infections.

«Avec peu de symptômes et mes signes stables. Il y a deux semaines, j’ai été vacciné et j’ai quand même réussi à l’obtenir, nous devons donc continuer à prendre soin de nous et des autres. Ne nous relâchons même pas un peu ! », a-t-il poursuivi.

