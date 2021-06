Michelle Salas a un message pour Netflix et Luis Miguel, la série

Il en a également profité pour préciser que tout au long de sa vie il a préféré garder le silence face aux rumeurs. Étant la fille de Luis Miguel, sa vie a été exposée aux yeux du public, mais voyant comment la série a utilisé son image, elle a décidé de préciser que Ni Netflix ni les producteurs ne l’ont consulté à ce sujet. et ils ont juste fait un profit sur lui. “D’aussi loin que je me souvienne, ma vie a été exposée aux yeux du public et j’ai vécu entouré de commentaires, de critiques, de comparaisons et d’inventions […] Et oui, bien que déjà J’y suis habitué, j’avoue que c’est quelque chose qui me coûte parfois du boulot”.

En soutien, la sœur cadette de Michelle, Camila Valero, a également élevé la voix pour dénoncer la façon dont l’industrie sexualise les femmes. “Profiter du nom de quelqu’un et exploiter sa vie privée à des fins commerciales (sans votre consentement) je trouve inacceptable. Je pense que la dernière scène témoigne de à quel point l’industrie peut devenir froide, et le peu de considération qu’ils ont lorsqu’ils représentent des personnes encore en vie”, a écrit Camila sur Instagram.

(Instagram @camilavalero)