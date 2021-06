Michelle Salas fête ses 32 ans avec son arrière-grand-mère Silvia Pinal – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Avec du mariachi, de la bière et la compagnie de sa famille, le mannequin Michelle Salas continue de fêter ses 32 ans ce week-end.

La fille de Stéphanie Salas et Luis Miguel a célébré un an de vie de plus la semaine dernière avec une soirée sur le thème des années 70 à Acapulco, mais cela ne s’est pas arrêté là.

Cet après-midi à travers ses réseaux sociaux, le mannequin a davantage partagé la célébration au cours de laquelle elle est accompagnée non seulement de sa mère mais aussi de la matriarche de la dynastie : l’actrice Silvia Pinal.

Dans l’une des vidéos partagées, Michelle est vue avec son arrière-grand-mère de 89 ans, Silvia, en train de célébrer dans un restaurant et entourée d’un mariachi qui interprète la chanson “Piel canela”, que Michelle dédie apparemment à son arrière-grand-mère alors qu’elle lui chante la partie des paroles qui dit “Je me soucie de toi, et toi et toi…”.

Au même endroit, vous pouvez voir qu’ils trinquent tous les deux (la jeune femme avec de la bière et Silvia avec un verre, apparemment de vin) et ils s’embrassent pour montrer leur affection l’un pour l’autre.

Michelle est la fille de la chanteuse Stéphanie Salas, elle-même fille de la première actrice Sylvia Pasquel et du musicien Micky Salas. Sylvia Pasquel est l’une des filles de Silvia Pinal ainsi que d’Alejandra Guzmán, entre autres.