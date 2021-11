Michelle Salas, fille de Luis Miguel Combien de propriétés possédez-vous ?

Michelle Salas possède des résidences luxueuses, sont-elles de Luis Miguel ? | Instagram

Michelle Salas, la premier-né de Luis MiguelElle serait propriétaire de propriétés luxueuses aux États-Unis, où elle passe actuellement le plus clair de son temps.

La fille de Luis Miguel, Michelle Salas et de Stéphanie Salas vive réside actuellement aux États-Unis en raison de ses déplacements constants pour collaborer avec de grandes marques internationales, ce qui l’oblige à vivre sans lieu fixe.

Cependant, il est présumé que le « fille du Soleil du Mexique« Elle mène une vie très insouciante en ayant deux maisons, une en Floride et l’autre à New York, bien qu’elle voyage également constamment en Europe, d’où elle a été capturée depuis les beaux balcons blancs des grands bâtiments.

Michelle Salas possède des résidences luxueuses Sont-elles de Luis Miguel ? Photo : Capture Instagram

Comme il s’est passé, le « maquette« Elle a deux résidences aux États-Unis, la même que la jeune femme de 32 ans a partagé via leurs réseaux sociaux, Michelle Salas, reste très active et partage fréquemment du contenu avec ses abonnés, qui sont au nombre de 1,8 million.

Comme on le sait récemment, le Le premier-né de Stéphanie Salas Elle aurait acquis un luxueux appartement dans la ville de Miami qui lui a coûté trois millions de dollars, apparemment ce serait le même qui le paierait avec les revenus qu’elle tire de son travail, donc Luis Miguel ne contribuerait pas un centime.

La propriété est située dans un quartier exclusif de Miami dans l’état de Floride et présente une décoration minimaliste dans laquelle la couleur blanche prédomine avec des tons de la gamme taupe. La la petite-fille de Silvia Pasquel Il a ajouté sa touche avec des peintures abstraites et des objets qui mettent en valeur la décoration.

La deuxième propriété de Michelle Salas est située dans le quartier de Manhattan à New York et ce serait un peu plus simple et plus petite que celle de Miami, et apparemment elle l’a depuis plusieurs années.

Les chambres ont un style vintage avec des couleurs bleues et blanches, ainsi qu’une décoration qui comprend des miroirs, des lumières et du parquet, apparemment le « influenceur« Elle a du bon goût, ce qui s’apprécie aussi à travers ses séances de mode.

On peut dire que « l’étudiant de dessin de mode« , vous pouvez vivre une vie pleine de luxe et de confort en voyageant d’un endroit à un autre grâce à votre travail actuel de mannequin

Il est à noter que Michelle Salas a trois frères, une sœur cadette du côté de sa mère et deux frères cadets, fruits de la relation passée entre son père et Aracely Arámbula.