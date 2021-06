Michelle Salas, super gâtée lors de son escapade au Mexique pour fêter son anniversaire

La grand-mère de Michelle, Sylvia Pasquel, a également dédié ses belles paroles dans lesquelles elle a clairement exprimé la grande admiration qu’elle a pour lui et à quel point elle se sent fière d’être sa grand-mère.

“Ma petite Michelle : aujourd’hui tu as 32 ans princesse, à quelle vitesse va la vie, aujourd’hui c’est ton jour, je peux seulement te dire que je suis plus que fière de toi, tu es une femme entreprenante, toujours innovante, disciplinée, malgré tout , tu es toujours là, dans ce que tu as à faire, dans ce que tu aimes faire et en profiter, c’est ce que j’admire le plus chez toi. J’espère que vous continuerez à célébrer de nombreuses années, pleines de santé, de succès et de travail. Profitez pleinement de toutes vos journées et rappelez-vous que votre abu sera toujours là pour vous, continuez à triompher dans le beau monde. Je t’aime tellement, tellement !”, a partagé l’actrice sur son profil Instagram.

Michelle Salas (Instagram)

Grâce aux réseaux sociaux, sa sœur, Camila Valero, nous savons que Michelle est au Mexique et a fêté son anniversaire entourée de sa famille et de ses amis les plus proches. La danse, le gâteau et les toasts au célébrant ne pouvaient pas être manqués.