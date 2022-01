Michelle Salas voyage en urgence pour le réveillon du Nouvel An, pourquoi ?

Plus tard, l’arrière-petite-fille de doña Silvia Pinal a révélé : « J’écris ceci depuis la clinique où elle est soignée pour une petite tumeur sur sa langue qui a été découverte il y a quelques jours. Je ne veux toujours pas perdre la foi, il y a des moments où j’ai l’impression de m’être effondré en 1000 morceaux. Je vous demande juste de le garder dans vos prières et de le demander ».

La fille de Stéphanie Salas a reconnu que 2021 était une année difficile avec beaucoup d’apprentissage. (Instagram / Michelle Salas)

Enfin, Michelle a avoué ses espoirs que son animal de compagnie bien-aimé se rétablisse. « Ce chaton est mon partenaire de vie depuis 8 ans, mon meilleur ami, c’est celui que j’aime le plus. Parfois on se demande pourquoi lui, mais Dieu sait pourquoi il fait les choses et j’espère du fond du cœur qu’il l’aide à s’en sortir. Merci infiniment ».

Michelle Salas était au courant de la santé de son arrière-grand-mère, Doña Silvia Pinal, qui se remet favorablement à la maison après avoir été testée positive au Covid. (Instagram)

Michelle Salas a eu quelques jours après son arrivée au Mexique où elle prévoyait de passer Noël avec sa famille, dont la matriarche de la dynastie Pinal, un vœu qui n’a pas été exaucé car la première actrice a été diagnostiquée avec le Covid-19 à l’hôpital, et que jusqu’au moment où il la garde isolée à la maison sans aucun symptôme.