Michelle Wlazlo de JC Penney parle de marques privées et de plans d’automne – WWD

Entre sa faillite, COVID-19 et le départ de son PDG, JC Penney a connu plus que sa part de perturbations.

Alors qu’en est-il du merchandising?

«Il y a un bon rythme de nouvelles entreprises et de nouveaux produits dont il faut parler», a déclaré à WWD Michelle Wlazlo, vice-présidente exécutive et chef des marchands de Penney. «Le rythme est réfléchi. Nous pensons que c’est juste. Les efforts visant à introduire de nouvelles marques privées et à raffiner les marques existantes se poursuivent «à un rythme contrôlé», a déclaré Wlazlo.

Pendant la faillite de Penney, qui a duré de mai à décembre, les efforts de marchandisage se sont déroulés sans entrave, a déclaré Wlazlo. «Nous avons utilisé ce temps à bon escient pour faire le travail. Rien n’a changé. Nous nous sommes sentis confiants tout le temps que nous serions ici.

La société JC Penney Co. Inc., basée à Plano, au Texas, qui était sur le point d’être liquidée, est toujours là grâce à deux de ses principaux propriétaires, le Simon Property Group et Brookfield Asset Management. Ils ont sorti Penney’s de la faillite en acquérant ses actifs de vente au détail et d’exploitation. Simon et Brookfield avaient besoin des magasins Penney pour continuer à fonctionner pour garder les autres locataires dans les centres commerciaux et aider les locataires potentiels à signer des baux. Les prêteurs garantis de premier rang de Penney, dont beaucoup ont également fourni son financement de débiteur en possession, ont repris l’activité immobilière qui comprend 160 emplacements immobiliers et six centres de distribution. Une grande quantité de dettes a été effacée des livres de Penney grâce au transfert de propriété.

Le groupe Authentic Brands, qui possède plusieurs marques de vente au détail et de mode – parmi lesquelles Brooks Brothers, Lucky Brand, Barneys New York, Greg Norman, Nine West et Forever 21 – est un partenaire stratégique de Penney’s avec Simon et Brookfield, et sera un grand facteur de fournir des marchandises à Penney et, espérons-le, alimenter les ventes. Tout en sortant du chapitre 11 en décembre avec de nouveaux propriétaires après environ sept mois de procédures judiciaires de faillite, la clé pour que Penney reste en affaires est de relancer ses revenus, en particulier face à une concurrence accrue de la part de Kohl’s Corp.et Target Corp.

Kohl’s, qui a fait face à ses propres pressions d’actionnaires activistes, ajoute de manière agressive des marques de renom à son assortiment, notamment Tommy Hilfiger et Calvin Klein, ainsi que les boutiques en magasin Sephora, que Penney’s possède également depuis 2006, mais va progressivement les sortent alors que Kohl’s les déploie à partir de l’automne. L’accord de Penney avec Sephora s’étend sur la seconde moitié de 2022, mais Penney a déclaré qu’il développait une nouvelle stratégie de beauté.

Target, quant à lui, s’est associé à Ulta pour la beauté, a affiné ses offres de vêtements et de maison et, pendant la pandémie, a vu ses ventes monter en flèche en raison de sa qualification de «détaillant essentiel» lui permettant de garder les magasins ouverts tout au long de la pandémie.

Dans une interview exclusive avec WWD, Wlazlo a décrit en grande partie la manière dont Penney’s travaille pour faire progresser son offre de produits. Une stratégie est en place depuis plus de deux ans depuis que Wlazlo a rejoint le détaillant en février 2019 en provenance de Target. Elle relevait de la PDG de l’époque, Jill Soltau, jusqu’en décembre dernier, lorsque Soltau a brusquement quitté Penney’s. Le directeur des investissements de Simon, Stanley Shashoua, est devenu PDG par intérim. Une recherche d’un PDG permanent a été lancée et Wlazlo relève de Shashoua, du moins pour le moment.

La stratégie formulée par Soltau et Wlazlo a commencé par différencier et affiner l’identité des principales marques internes, comme St.John’s Bay, Xersion et Ana.Elles ont également réinitialisé les planchers de vente des femmes avec un format de style de vie plus facile à acheter avec des visuels améliorés et des configurations de mannequins plus réfléchies et plus évidentes. Ce qui était une mer déroutante de supports et une aura de «trucs» disparaissait. La société a également fermé des dizaines de magasins sous-performants et éliminé plusieurs programmes de marchandises, y compris des appareils électroménagers. On s’est demandé si, dans le cadre du programme de Soltau, Penney’s avait les moyens de réellement opérer un changement profond dans un contexte de baisse des ventes et des bénéfices.

L’année dernière, les efforts se sont déplacés pour rajeunir l’entreprise à domicile, et plus tard cette année, des changements chez les hommes et les enfants seront perceptibles, selon Wlazlo.

Les étiquettes Juicy Couture et Forever 21 d’ABG seront ajoutées à l’assortiment de mode plus tard cette année. «Nous sommes ravis qu’ABG nous aide à remplir un espace blanc dans notre portefeuille», a déclaré Wlazlo. «Forever 21 et Juicy Couture feront partie de notre portefeuille. Nous prévoyons un certain niveau cette année. Mais nous ne partageons pas pour le moment les dates définitives », du moment où les deux marques commencent à vendre chez Penney’s. Elle a caractérisé Juicy Couture comme offrant «une mode de grand confort et une tendance vraiment pertinente» et Forever 21 comme apportant «haute tendance» à l’entreprise junior de Penney.

Avant même l’arrivée des labels ABG chez Penney’s, «Vous verrez une nouveauté plus significative dans les marques privées masculines et féminines en mai. Avec les enfants, vous verrez une nouveauté supplémentaire à mesure que nous entrons en juin et juillet », a déclaré Wlazlo.

La semaine dernière, Penney’s a lancé une marque privée pour la maison appelée Loom + Forge, que la société décrit comme une approche «moderne» de la décoration intérieure et extérieure, de la literie, de la salle de bain, des couvre-fenêtres et des dessus de table. La collection comprend une literie 100% coton et des pièces de bain en coton turc, des plateaux de service en marbre et des jetés en faux vison. Loom + Forge fait suite à l’ajout de Fieldcrest par Penney en mars dernier à l’assortiment pour la maison et à l’expansion de Linden Street, une autre marque privée à domicile lancée en 2020, avec un décor, de la vaisselle, des articles de service et du linge de table. Liz Claiborne et Home Expressions sont également des marques privées clés de l’assortiment maison de Penney.

Selon Wlazlo, 2020 a été «une grande année d’investissement stratégique dans notre portefeuille immobilier». Alors que Penney’s est connue depuis longtemps pour ses produits de literie et de bain moelleux, Loom & Forge apporte une plus grande dimension de table et de décoration au magasin. Penney’s vendait certains de ces produits, mais pas aussi cher qu’aujourd’hui.

Plus tôt cette année, Penney’s a lancé trois marques privées de natation chez les femmes, Mynah, Decree et Sonnet Shores.

Interrogé sur l’équilibre entre les marques privées et nationales chez Penney’s, Wlazlo a déclaré: «À l’heure actuelle, il est d’environ 50-50. Cela changera très légèrement en fonction des besoins des clients [with] une légère augmentation des marques privées. Nous voulons vraiment cet équilibre, tout comme notre client.

«Nos marques privées se complètent toutes», sans se cannibaliser, a déclaré Wlazlo. Par exemple, «Lorsque vous magasinez en ligne JC Penney ou que vous vous promenez dans l’un de nos magasins, il est beaucoup plus clair ce qu’est Ana par rapport à St. John’s Bay. Ana est vraiment notre marque lifestyle de denim. Cela a été un très bon interprète. St. John’s Bay est une marque intemporelle avec une qualité et une valeur incroyables, des couleurs vives et de superbes articles clés. Deux autres marques privées clés sont Worthington et Staffor, qui proposent des vêtements classiques comme des robes fourreau, des vestes légères et des hauts et des bas impeccables.

Dans le département actif, la marque Xersion de Penney «contenait un peu de tout», a reconnu Wlazlo. «Nos clients nous ont dit que ce n’était pas clair, qu’il devrait s’agir d’une marque forte uniquement axée sur la performance. Nous avons veillé à ce qu’il s’agisse d’une marque active axée sur la performance », avec des attributs techniques tels que l’évacuation de l’humidité et l’anti-odeur. «Nous avons supprimé tout ce qui déroutait la marque, l’avons relancée chez les hommes, les femmes et les enfants en janvier et Xersion est devenue l’une de nos plus grandes marques privées.

«Certains des efforts les plus difficiles consistent à retirer une partie du choix», a expliqué Wlazlo. «Il est facile d’intégrer chaque tendance dans une marque. La chose la plus difficile à propos de la gestion de marque est de vous retenir de mettre dans la marque des choses qui n’appartiennent pas.

«Cette année seulement, vous verrez des lancements ou des relancements importants impliquant 13 marques privées. Nous aurons six nouvelles marques, quelques-unes ont déjà été lancées et nous relancerons sept de nos marques privées. Autour de cela, vous verrez beaucoup d’expansion dans active », avec des marques telles que Champion, Puma et Fila.

«Nous aurons un battement de tambour tout au long de l’année des lancements de marques et des rafraîchissements de la marque. Il s’agit d’adopter une nouvelle approche de la marque et d’examiner si elle remplit sa promesse de marque. Les clients adorent les marques de Penney’s. Ils ont juste dit de les améliorer pour moi.

Les efforts de redressement de Penney, qui semblent perpétuels, ont en grande partie porté sur l’amélioration de l’activité des femmes. En 2019, les vêtements pour femmes représentaient 21% du volume de Penney et les accessoires pour femmes, y compris Sephora, 14%. Cela fait des femmes dans l’ensemble le segment le plus important de l’activité du détaillant. Pour l’exercice 2019, les ventes nettes totales ont diminué de 8,1% à 10,72 milliards de dollars et il y a eu une perte nette de 268 millions de dollars. Les pertes se sont poursuivies jusqu’en 2020, en raison de la pandémie, des coûts de réorganisation de la faillite et des difficultés persistantes liées aux échecs des stratégies de redressement antérieures.

Les vêtements et accessoires pour hommes constituent le deuxième segment en importance, représentant 22% du volume total de Penney en 2019.

Avec les efforts de réparation de la maison de l’année dernière, le magasin de la maison semble gagner un positionnement plus important. Pourtant, l’activité de vêtements de Penney est plus importante que son entreprise à domicile, qui représentait 11% de l’activité totale en 2019, ce qui représente la troisième plus grande division. Les chaussures et les sacs à main représentaient 11 pour cent de l’activité totale; les enfants, y compris les jouets, 9 pour cent; bijoux, 6 pour cent, et services et autres domaines, 6 pour cent.

Wlazlo a déclaré chez JC Penney, il existe environ 25 «marques privées significatives dans notre portefeuille de produits pour la maison, les vêtements, les accessoires et les bijoux».

«Nous sommes un détaillant de vêtements dominant. Cela ne changera pas », a déclaré Wlazlo. «Il s’agit vraiment de mettre davantage l’accent à la maison, là où nous nous sommes égarés. La maison est toujours sur la carte routière. Les acheteurs de vêtements veulent des choix à la maison. » Avec l’introduction de Loom + Forge, «Nous venons de lancer une entreprise à domicile plus moderne.»