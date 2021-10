Michelle Yi, une ‘survivante’, poignardée et battue lors d’une attaque

Survivante : la candidate fidjienne Michelle Yi a été agressée et battue avec une matraque en métal jeudi matin devant un studio de Pilates à Santa Monica, en Californie, par une femme qui, selon la police, avait agressé d’autres personnes avant elle. Yi a rappelé l’attaque à PEOPLE, affirmant qu’elle était arrivée au studio où elle donnait des cours lorsqu’elle a remarqué une femme agitée s’approchant de la porte d’entrée.

« Elle criait toutes sortes de choses comme ‘Tu as volé mon identité’ et ‘Tu es une prostituée' », a déclaré Yi, 37 ans, au média. « Santa Monica a un problème de sans-abri, et j’ai déjà eu affaire à ce genre de choses auparavant. Alors je lui ai dit : ‘Madame, vous ne pouvez pas être ici. Vous devez partir.' »

La femme, que la police a identifiée comme étant Alexandria Diaz, 25 ans, de Fresno, se serait précipitée sur Yi avec un objet pointu et une matraque en métal. « Elle m’a poignardé dans le biceps gauche », a déclaré la personnalité de la réalité. « Et puis elle m’a frappé sur la main droite avec la matraque. Ma montre Apple s’est brisée. » Yi a déclaré qu’elle avait ensuite été frappée à la tête avec la matraque et que son visage était « ouvert en deux », avec du sang « partout ».

Lorsque la femme s’est enfuie, Yi et l’un de ses étudiants ont appelé le 911, seulement pour se faire dire que les opérateurs étaient occupés. Peu de temps après, ils ont signalé un officier dans la rue. Le lieutenant Rudy Flores, porte-parole du département de police de Santa Monica, a déclaré à PEOPLE que des agents avaient arrêté Diaz peu de temps après son arrivée sur les lieux. Yi a été emmenée à l’hôpital, où elle a reçu plusieurs points de suture au visage et une radiographie de la main. « Heureusement, rien n’a été fracturé », a-t-elle déclaré.

« Je ne peux pas dire pourquoi elle m’a attaqué, de tous les gens », a poursuivi Yi. « Mais c’était une dame blanche qui a attaqué trois personnes ce matin-là. Une autre victime était un vieil homme asiatique qui promenait son chien, et la troisième était également une personne de couleur. Je ne peux pas prouver si c’était à motivation raciale ou non, mais elle me criait toutes sortes de choses horribles. Les faits sont ce qu’ils sont.

La police a confirmé que Diaz aurait attaqué deux autres personnes avant Yi. « Il est apparu qu’elle était mentalement instable et peut-être qu’elle ne prenait plus de médicaments », a déclaré Flores. « Cela l’a probablement amenée à faire ce qu’elle a fait. » La femme a été inculpée de trois chefs d’agression avec une arme mortelle, mais n’a pas été inculpée de crime haineux. Elle reste en détention. Quant à Yi, elle a déclaré que ses blessures physiques étaient « en voie de guérison », mais que l’impact émotionnel était « plus difficile » à récupérer.