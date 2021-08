Michelle Young aperçue en train d’embrasser Joe Coleman lors d’un rendez-vous ‘Bachelorette’

SPOILERS pour la prochaine saison de Michelle Young de The Bachelorette sont à venir! Ne continuez pas à lire si vous voulez que chaque partie du spectacle soit une surprise !

La saison de Michelle Young de The Bachelorette est actuellement en tournage, et elle est déjà bien engagée dans ses rendez-vous en tête-à-tête. Les acteurs de l’émission ont été repérés dans le Minnesota, où Reality Steve, expert de longue date en spoiler de Bachelor Nation, rapporte que Michelle vient d’avoir un rendez-vous en tête-à-tête à Target Field pour le match Twins / Rays. Évidemment, c’était un rendez-vous super public, alors oui, beaucoup de photos du rendez-vous de Michelle ont été prises.

Alors, avec qui était le rendez-vous de Michelle ? Ce serait Joe Coleman, qui vient du Minnesota.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

De toute évidence, le rendez-vous s’est bien passé, car Reality Steve a posté une vidéo de Michelle et Joe lançant le premier pitch puis s’embrassant. Aussi, cette vidéo offre un regard sauvage sur la façon dont le spectacle est filmé : les caméras ont parfaitement raison. en haut. dans. leur. visages.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

On ne sait pas si Joe a eu une rose après cette date, mais cela semblait bien se passer, alors je vais aller de l’avant et oser un oui à cela.

Avant de partir, quelques spoilers supplémentaires : Reality Steve rapporte que la saison de Michelle est filmée jusqu’à la mi-septembre, et que même si la plupart des images seront tournées dans le Minnesota, il pense que les dates de la nuit et la cérémonie finale des roses pourraient être dans un emplacement différent. Alors je l’ai mis :

« Après Palm Springs, Michelle filmera une partie de sa saison au Minnesota. Ils séjournent à l’hôtel Marquette à Minneapolis. Si vous allez sur leur site, ils sont actuellement réservés du 5 au 29 août et on m’a dit que c’était pour “Bachelorette”. Alors peut-être que cette saison, nous verrons plus de dates publiques puisqu’elles restent dans une grande ville. Un peu comme à chaque fois que ce spectacle se déroule dans une ville américaine, nous voyons généralement toujours des dates se produire. Cependant, je ne pense pas que ce soit le dernier endroit où ils seront. Je pense que les nuits et la cérémonie finale des roses se dérouleront dans un endroit différent, car j’entends dire que le tournage se termine près de deux semaines en septembre. »

Pendant ce temps, ABC a déjà publié les candidats de Michelle (tous ces hommes ne feront pas partie de la sélection), alors allez-y et vérifiez-les respectueusement de cette façon:

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io