Michelle Young de la Bachelorette se fiance: rencontrez son fiancé

Ensuite, ce fut au tour de Nayte. Avant de mettre un genou à terre, il a exprimé ses sentiments pour Michelle.

« La toute première nuit où je t’ai rencontré, j’ai su tout de suite que nous avions une connexion à laquelle je voulais me raccrocher », a-t-il commencé. « La deuxième nuit où nous étions ensemble, nous avons parlé de nous enfuir ensemble. Et je me tiens devant toi en ce moment, et les sentiments sont les mêmes. Je veux m’enfuir avec toi. Je veux m’enfuir pour toujours avec la femme que j’ai appris à aimer. »

Il a poursuivi: « Au cours de ce voyage, vous avez partagé de nombreux aspects vulnérables de votre passé, et je sais que vous vous êtes parfois senti invisible, et je veux vous faire savoir que je suis complètement préparé, disposé et prêt à assurez-vous que vous êtes toujours choisi en premier, vu, maintenant, aujourd’hui, demain et pour le reste de nos vies … Je t’aime, Michelle. «