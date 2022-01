Michelle Young et Nayte Olukoya de Bachelor Nation retrouvent leur ex

Pour sa part, Michelle a exprimé qu’elle avait des sentiments similaires.

« Je n’ai jamais ressenti un tel amour auparavant. Et je t’aime de tout mon cœur », a-t-elle déclaré. « Et je ne veux jamais penser à me réveiller à côté de quelqu’un d’autre que toi et à vivre avec quelqu’un d’autre que toi. Et, à la fin, je voulais me tenir devant mon âme sœur, et il se tient définitivement juste devant. de moi. «

Le couple veut vraiment passer une éternité ensemble, comme ils l’ont tous les deux dit à E! News que leur mariage avait lieu bien plus tôt que les fans ne le pensent.

« Le mariage d’été est à coup sûr ce sur quoi nous nous sommes mis d’accord et nous regardons juste dans un avenir proche », a expliqué Nayte, avec Michelle ajoutant: « Nous voulons un temps chaud. Je viens du Minnesota, il a grandi à Winnipeg. Vous savez, froid C’est beau, surtout à cette période de l’année, mais définitivement, pour les ambiances de mariage, nous préférerions avoir le soleil qui brille et pas de neige au sol. »