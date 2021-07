Michelle Young Saison 18 ‘The Bachelorette’ News, date de première, lieu

Au cas où vous ne seriez pas collé à votre télévision en regardant la saison de Matt James de The Bachelor et « After the Final Rose », les téléspectateurs ont eu droit à une surprise majeure – une surprise qui ne s’est jamais produite dans toute l’histoire de la franchise Bachelor. Après ces conversations plutôt * hum * mal à l’aise entre Matt James et Rachael Kirkconnell, il a été annoncé que Katie Thurston ET Michelle Young étaient les deux prochaines vedettes de The Bachelorette!

Au lieu de pivoter sur The Bachelor après la diffusion de Bachelor in Paradise, Reality Steve a révélé qu’ABC faisait The Bachelorette deux fois de suite – la saison de Katie (saison 17) sera la première et la saison de Michelle (saison 18) aura lieu après la fin de BiP. Puisque nous avons déjà les informations sur la saison de Katie – que vous pouvez trouver juste ici – il est temps d’apprendre les détails juteux sur ce qui se passe pendant la saison de Michelle.

🚨 Avant d’entrer dans le vif du sujet, sachez qu’il y a des spoilers majeurs pour la saison 18 de The Bachelorette. Toi! Avoir! Été! Averti !!! 🚨

Nous avons une date de première !

Avant même que vous ne puissiez surmonter le drame entourant la saison de The Bachelorette de Katie Thurston, nous avons déjà une date fixée pour la première de Michelle! La saison de Michelle de The Bachelorette sera diffusée le 19 octobre sur ABC.

Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe pourraient accueillir

Après que Chris Harrison ait fait des commentaires directs pour défendre les actions de Rachael Kirkconnell, il a annoncé qu’il se retirerait de la franchise pour une durée indéterminée.

Il semble qu’il y ait de bonnes chances que cela se produise à cent pour cent! Reality Steve a tweeté: “Kaitlyn et Tayshia reviendront pour co-animer la saison de Michelle de la” Bachelorette “lorsque le tournage commencera plus tard ce mois-ci. J’aurai des mises à jour de tournage, des lieux et des délais dans ma chronique mardi. “

Ne soyons pas trop excités avant que cela ne soit gravé dans le marbre – la journaliste de Variety Elizabeth Wagmeister a répondu au tweet de Steve pour faire savoir aux gens “pour le moment, aucun contact n’a été signé” et que les négociations sont “en cours”. Réalité Steve ne se trompe presque jamais, alors nous verrons ce qui se passe.

Nous savons qui sont les candidats de Michelle

ABC vient de laisser tomber la liste complète des hommes qui seront en compétition pour gagner l’affection de Michelle, et sans surprise, un tas d’entre eux sont super mignons. Peep les mecs ici:

Le tournage commencera en juillet

Dans un message de spoiler, Reality Steve a initialement révélé la chronologie des événements et a déclaré que la saison de Michelle ressemblerait à ceci:

“‘Bachelor in Paradise’ tournera comme d’habitude en juin dans un lieu qui n’a pas encore été annoncé et commencera à être diffusé après la fin de la saison de Katie, comme d’habitude. “La saison ‘Bachelorette’ de Michelle sera tournée quelque temps après les films ‘BIP’ (probablement tout le mois de juillet) et sera diffusée plus tard à l’automne.”

Steve a confirmé plus tard dans un deuxième message de spoiler que la saison de Michelle se déroulerait entre juillet et août cet été, citant juillet comme étant le « plus tôt » absolu.

Michelle a choisi d’avoir une saison plus tard

Pendant un certain temps, la production n’était apparemment pas sûre de choisir Katie comme protagoniste de la saison 17, et nous savons maintenant que c’est parce qu’ils considéraient également Michelle comme une candidate à la Bachelorette. Reality Steve a abordé cela dans un post de spoiler:

«Je suis sûr que certains demandent:« S’ils voulaient Michelle, pourquoi ne lui ont-ils pas simplement donné la saison sur le point d’être filmée? Pourquoi avoir Katie comme Bachelorette en premier ? ‘ » « La raison en est que Michelle ne voulait plus quitter sa classe pour commencer à filmer dans quelques semaines (ce qui signifie qu’elle manquerait la majeure partie du reste de son année scolaire), d’où la raison pour laquelle elle a sa propre saison cet été quand elle est en dehors de l’école. “

Et c’est tout ce que nous savons sur la saison de Michelle jusqu’à présent ! Gardez un œil sur cette histoire pour les mises à jour.

