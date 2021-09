Michigan déroute W. Michigan 47-14, perd WR Bell à cause d’une blessure

Ronnie Bell a reçu un touché de 76 verges et a retourné un botté de dégagement de 31 verges avant d’être blessé lors de la victoire de 47-14 du Michigan sur Western Michigan samedi.

Les Wolverines (1-0) ont remporté le match facilement, mais ils ont peut-être perdu leur meilleur joueur pendant un certain temps.

“Je suis juste inquiet pour Ronnie Bell en ce moment”, a reconnu l’entraîneur Jim Harbaugh.

Bell a été blessé lors d’un retour de botté de dégagement au deuxième quart et a gardé du poids sur sa jambe droite alors qu’il était aidé hors du terrain par un coéquipier et un membre du personnel. Le receveur principal a ensuite été transporté hors du terrain et dans le tunnel vers le vestiaire de l’équipe pour être évalué plus avant.

« Que pouvez-vous dire d’autre que d’espérer le meilleur, d’attendre le pire et d’attendre d’avoir les résultats de l’IRM ? » a demandé Harbaugh. “Mais quoi qu’il arrive, il reviendra.”

Les Broncos (0-1).

“Nous avons assez bien déplacé le ballon”, a déclaré l’entraîneur de l’ouest du Michigan, Tim Lester. “Nous n’avons tout simplement pas terminé les entraînements et nous n’avons pas suffisamment bien protégé notre QB.”

Le Michigan a marqué 17 points au deuxième quart, marquant sur la capture de Bell, la course de 22 verges de Hassan Haskins et le panier de 20 verges de Jake Moody.

Blake Corum, qui avait 111 verges au sol, a ouvert le score avec une réception de 14 verges et sa course de touché de 30 verges a donné une avance de 40-7 aux Wolverines au début du dernier quart.

« Il y avait beaucoup d’opposants à ce match qui ne pensaient pas que nous allions faire ce que nous avons fait », a déclaré Corum.

Cade McNamara du Michigan a complété 9 des 11 passes pour 136 verges et deux touchés. L’étudiant de première année très vanté JJ McCarthy a échappé à un sac sur une passe de touché de 69 verges à Daylen Baldwin, un transfert diplômé de Jackson State, à mi-chemin du quatrième.

Kaleb Eleby était 20 sur 37 pour 191 avec une passe de touché de 27 verges à Corey Crooms avec 3:30 restants dans la déroute.

“Le plus gros point positif était que Kaleb était un peu volage au début, mais il s’est calmé”, a déclaré Lester. “J’étais très fier de l’équilibre de ce gamin parce que c’était son premier match de Power Five, et c’est plus rapide. Il a été touché plusieurs fois, et il n’arrêtait pas de se lever, n’arrêtait pas de se lever.”

L’EMPORTER

Western Michigan : L’équipe de la Conférence Mid-American devrait pouvoir gagner en confiance grâce à la façon dont elle a commencé le match.

“Nous avons eu le ballon de leur côté du terrain pendant la majeure partie de la première mi-temps”, a déclaré Lester.

Michigan : La blessure de Bell a réduit au silence une foule de 109 295 personnes et a semblé retarder ce qui aurait dû être un après-midi de bien-être à la Grande Maison.

“C’est un gros problème”, a déclaré Harbaugh. “Ronnie est aimé de tout le monde. Capitaine de l’équipe de football.”

Le Michigan envisageait le match de la semaine prochaine contre les Huskies de Washington, classés 20e, aux heures de grande écoute.

« Nous n’avons rien fait, a déclaré l’ailier défensif Aidan Hutchinson. “Nous sommes tous partis et prêts pour Washington. Nous ne sommes pas du tout satisfaits de cela.”

FULL HOUSE

Le Michigan a accueilli 109 295 fans dans la Big House, un an après que les fans ont été empêchés d’assister aux matchs en raison de la pandémie de COVID-19.

SUIVANT

Ouest du Michigan : Joue à Illinois State, un programme du deuxième niveau du football universitaire de la Division I connu sous le nom de Championship Subdivision, le 11 septembre à domicile.

Michigan: Hôte n ° 20 Washington, qui sera probablement favori pour gagner pour donner à Harbaugh une chance d’améliorer son record de 0-11 en tant qu’outsider avec les Wolverines le 11 septembre.