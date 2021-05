Michigan, père de 5 enfants décède après avoir refusé le vaccin .

Une famille du Michigan pleure la perte de leur patriarche bien-aimé qui est décédé du COVID-19 après avoir refusé le vaccin.

Antwone Rivers, 39 ans et sa femme, Hollie, ont pris au sérieux les méthodes de prévention du COVID-19 en portant des masques et en se distanciant socialement des autres, mais aucun des deux ne s’est senti à l’aise pour se faire vacciner. C’est maintenant une décision qu’elle regrette.

«C’était drôle parce que deux semaines avant que cela ne se produise, nous en parlions davantage, en disant que nous devrions peut-être nous faire vacciner, et maintenant c’est comme, une grosse perte pour tout le monde», a déclaré Hollie avec Actualités FOX 2.

Photo: Fox 2 News / Capture d’écran

Rivers a eu une éducation difficile – grandissant dans des familles d’accueil et finalement confronté à des années d’abus et de négligence. Malgré ces difficultés, il a connu beaucoup de succès dans sa carrière et a été directeur chez Precision Vehicle Logistics à Wayne, MI.

«Il allait travailler tous les jours, même le week-end, pendant les vacances où il travaillait», se souvient sa femme.

Cela a été un choc pour tout le monde lorsqu’il a appelé malade en avril, seulement pour découvrir que lui et sa femme avaient été testés positifs pour le virus. Bien que Rivers n’ait pas de conditions sous-jacentes, sa santé a commencé à diminuer rapidement.

“Je sais que c’était comme une semaine après nous avoir Covid, il a commencé à se sentir plus mal et j’ai commencé à me sentir mieux”, a déclaré Hollie.

Hollie a poursuivi en disant que tous les organes du corps de son mari ont commencé à se fermer. Les médecins ont finalement mis Antwone sous respirateur, mais même ces efforts n’étaient pas suffisants. Le 13 mai, Antwone a perdu sa bataille d’un mois contre COVID-19.

La jeune maman qui n’avait jamais imaginé élever seule une famille encourage désormais tout le monde à se faire vacciner, car cela peut changer la vie. En ce qui concerne la perte de l’amour de sa vie, elle ne s’est pas encore inscrite. «Surtout, cela ressemble à un rêve et cela ne m’a pas encore frappé», a-t-elle déclaré.

Photo: Fox 2 News / Capture d’écran

Les collègues d’Antwone de Precision ont créé un GoFundMe pour soutenir Hollie et leurs cinq enfants. La page de collecte de fonds décrit Antwone comme quelqu’un “fidèle à son nom et comme une rivière, ne laissez jamais le chaos de la vie le dissuader.” Il a poursuivi en mentionnant que «entre travailler, être un père de super-héros et un mari aimant, Antwone a redonné à sa communauté en encadrant les jeunes avec Feed the Streets.

Au 30 mars, les États-Unis avaient délivré environ 189,5 millions de doses et en avaient administré 147,6 millions. Comme theGrio précédemment rapporté, plus de Noirs américains s’ouvrent à l’idée de recevoir le vaccin.

Les campagnes destinées aux communautés noires à travers les États-Unis progressent dans l’effort de persuader les gens que les vaccins COVID-19 sont sûrs et efficaces. Avec l’aide de millions de dollars du président Joe BidenL’administration, les groupes locaux ont exhorté les Noirs américains à retrousser leurs manches pour les coups de feu.

Un sondage par Centre Associated Press-NORC pour la recherche en affaires publiques à la fin du mois de mars, environ 24% des adultes noirs américains ont déclaré qu’ils seraient probablement ou certainement pas vaccinés. C’est une baisse par rapport à 41% en janvier. Le dernier sondage montre que le nombre d’Américains noirs qui ont tendance à ne pas se faire vacciner est presque le même que les Américains blancs à 26% et les Américains hispaniques à 22%.

Dr. Georges Benjamin, directeur exécutif de l’American Public Health Association, a déclaré que les attitudes vis-à-vis du vaccin chez les Noirs américains ont pris «presque un revirement à 180 degrés», car les campagnes de sensibilisation ont travaillé pour lutter contre la désinformation.

