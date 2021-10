Michigan State University révèle les résultats préliminaires de l’étude Apple Watch

L’Université du Michigan s’est lancée dans une étude Apple Watch de trois ans appelée MIPACT. Abréviation de Michigan Predictive Activity & Clinical Trajectories, elle vise à donner un aperçu de l’état de santé de base d’un groupe représentatif de milliers de personnes utilisant une Apple Watch.

Le nombre de participants était de 6 765 et 6 454 ont terminé la phase 1. 3 482 (54 %) étaient des femmes et 2 972 (46 %) des hommes ; 3 657 (57 %) participants étaient blancs, avec 1 094 (17 %) participants asiatiques et 1 090 (17 %) participants noirs. Les participants ont porté leur Apple Watch pendant près de 90 % des jours d’étude pendant une moyenne de 15,5 heures par jour.

Etude MIPACT

L’étude est dirigée par Sachin Kheterpal MD, doyen associé pour la recherche en technologies de l’information et professeur d’anesthésiologie et lancée en 2018 en collaboration avec Apple. Au cours des 90 premiers jours, les premiers résultats incluent :

La pression artérielle systolique moyenne était de 122 mm Hg (SD 10) et la pression artérielle diastolique moyenne était de 77 mm Hg (SD 8), avec 167 312 (15%) mesures ayant une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm Hg ou une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm Hg. La fréquence cardiaque au repos moyenne était de 64 battements par minute (SD 8). La tension artérielle et la fréquence cardiaque au repos variaient selon le sexe, l’âge, la race et l’origine ethnique, avec une tension artérielle plus élevée chez les hommes et une fréquence cardiaque plus faible chez les participants âgés de 65 ans ou plus (p<0,0001). Les participants faisaient 7511 pas par jour (SD 2805) et marchaient 6009 mètres par jour (SD 2608), variant selon les sous-groupes démographiques et cliniques.

Ces mesures provenaient d’un total de 1 107 320 mesures de pression artérielle et de 202 198 347 mesures de fréquence cardiaque sur 90 jours, avec 172 (SD 50) mesures de pression artérielle et 31 329 (SD 24 620) mesures de fréquence cardiaque par participant.

Le document note que les données de sous-groupes de population tels que les personnes âgées, les minorités et de certaines conditions cliniques sont sous-représentées, et les résultats pourraient aider les médecins.