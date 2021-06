Micic continue de douter avec la NBA : “Je suis très heureux en Euroligue…”

L’avenir de Vasilije Micic est sans aucun doute le grand enjeu du marché européen. Le meneur de jeu serbe, l’un des meilleurs joueurs du continent ces dernières années, a été définitivement confirmé cette saison en Euroligue : à 27 ans, il a non seulement remporté le grand titre continental avec l’Efes mais a également été MVP de la phase régulière et le Final Four. Micic est gratuit. Il a rejeté le renouveau avec la puissante Efes et rejeté les démarches des autres, publiques celles du Real Madrid, car il avait décidé de faire le grand saut en NBA. Le problème? Que vos droits appartiennent désormais à Oklahoma City Thunder, une équipe en pleine reconstruction, qui est désormais l’une des pires de la NBA et qui priorise le développement de ses plus jeunes joueurs.

L’agent de Micic, Misko Raznatovic, a élevé le lièvre il y a deux semaines sur le portail serbe Novosti Online : « Il est prêt à être joueur NBA, mais je ne suis pas sûr que ce sera comme ça la saison prochaine. Je ne vais pas lui permettre d’aller sur le banc tout le temps, comme cela est arrivé à Vassilis Spanoulis. Il ira en NBA quand tout ira bien. Ce sera peut-être cette année, ou pas. Tout est ouvert, si la NBA n’est pas juste avec lui, il devra attendre encore un an ». Et maintenant, c’est le joueur lui-même qui a clairement indiqué qu’il n’irait à aucun prix aux États-Unis et qu’il n’envisageait pas de reculer pour continuer en Euroligue. Il l’a fait avec Joe Arlauckas sur le podcast de l’Euroligue, The Crossover : « Je veux voir ce qui se passe avec la NBA, avec l’Oklahoma, qui est celui qui a mes droits. Ils ne m’ont pas encore fait d’offre officielle. Mais je suis calme, eh bien, je sais que ça viendra. Pour l’instant, il ne peut pas en dire plus. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j’ai une chose claire : l’une des premières choses que j’ai dites à mon agent est que si la NBA n’avance pas, je suis très heureux en Europe. Je ne ferme pas du tout la porte pour rester, l’Euroligue est une compétition fantastique ».

Pour Micic, la situation pourrait être difficile s’il fait le saut en NBA avec le Thunder. Parce que à 27 ans il rejoindra une équipe pleine de jeunes et en pleine reconstruction, loin de l’âge d’ors qui s’est terminé avec les départs de Kevin Durant, d’abord, et de Paul George et Russell Westbrook, plus tard. Le Serbe semblait, en tout cas, avoir les choses claires, et en avril on apprenait qu’il avait rejeté l’offre de renouvellement de l’Efes et l’approche du Real Madrid. Mais cela semble avoir changé.

Le Thunder ajoutera l’un des meilleurs joueurs au prochain repêchage cet été car ils ont terminé avec 22 victoires et 50 défaites en saison régulière. Ils sont arrivés à 19-24 et à partir de là, avec pour objectif d’améliorer leurs options de repêchage, ils ont lié 23 défaites en 24 matchs avec de nombreux coups et l’une des plus grandes différences de points contre dans l’histoire de la NBA. En OKC il y a un jeune entraîneur, Mark Daigneault (35 ans), et une équipe qui se reconstruit avec un meneur visant une star comme le Canadien Shai Gilgeous-Alexander (22 ans) et deux joueurs à l’esprit noble tels que leurs compatriotes Lu Dort et Darius Bazley.

De plus, le Thunder s’occupe d’autres jeunes comme Isaiah Roby et Aleksej Pokusevski, un Serbe de 19 ans très écolo mais avec un plafond très haut. D’autres comme Gabriel Deck cherchent leur place, dans l’équipe et en NBA. Et le Français Theo Maledon (19 ans) a la confiance de la franchise comme une autre base pour l’avenir. Selon le choix avec lequel le Thunder termine, un autre meneur (Jalen Suggs, Davion Mitchell) ou un autre garde (Jalen Green, Moses Moody …) pourrait arriver de l’un des meilleurs choix du repêchage. Alors Micic aurait de la concurrence avec des joueurs très jeunes et (face à la répartition des minutes) de valeur stratégique pour le Thunder et, sauf surprise, très peu de chances que son équipe soit parmi les meilleures de l’Ouest. Ces doutes sportifs, individuellement et collectivement, peuvent freiner son illusion de jouer dans la meilleure ligue du monde.