Micic et Larkin démontent le Baskonia

14/12/2021 à 20h50 CET

.

Bitci Baskonia s’est effondré mardi à Istanbul contre Anadolu Efes après avoir montré son visage dans la capitale turque, mais incapable de suivre le rythme de buts de l’équipe locale qui s’est imposée 87-62, après un dernier run 21-10 qui a échoué. le Vitoria en option lors de la quinzième journée de l’Euroligue.

L’équipe basque a mis l’actuel champion d’Europe dans les cordes et a encadré son rival pendant de longues minutes, épaulé par un excellent couple formé par Vassilije Micic (31 crédits de valorisation) et Shane Larkin (25 crédits), très bien protégé par Tibor Pleiss.

Le meilleur de l’équipe azulgrana était Jayson Granger, qui a fait beaucoup de dégâts, notamment en première mi-temps, mais a souffert à la défense des directeurs de jeu locaux dans un affrontement marqué par les 17 revirements des Vitorianos.

De plus, le meneur uruguayen a donné le choc dans le jeu final avec un coup à l’épaule, qui l’a sorti du jeu dans les dernières secondes.

La peinture du Barça a marqué le début du match dans lequel Baskonia a profité de l’avantage physique de la peinture dans les changements défensifs des locaux, qui ajustaient la défense au passage des minutes d’un premier acte rapide.

Deux triplés de l’Uruguayen Jayson Granger Ils ont ouvert le premier écart important pour les Vitorians, 8-16, mais Tibor Pleiss a semblé équilibrer le jeu d’un Efes trop erratique sur le tir extérieur qui est passé derrière sur le tableau d’affichage après les dix premières minutes, 13-21.

Cinq points consécutifs de Rodrigue Beaubois Ils ont à nouveau appuyé sur l’électronique, dans un départ compliqué de l’équipe de Neven Spahija, amorti par deux triples de Jayson Granger et un autre de Lamar Peters, qui ont débloqué les problèmes des Basques à cinq contre cinq.

Baskonia a encore souffert pour assurer son rebond et n’a pas pu atteindre les tirs ouverts de l’équipe turque, qui a pris les commandes du crash pour la première fois avec cinq points d’avance. Vassilije Micic qui a permis à son équipe d’aller de l’avant à la mi-temps avec 43-42.

Efes a continué sur la bonne vague au début de la seconde mi-temps et a endossé une séquence de 8-1 contre les Catalans qui ont eu du mal à défendre leurs terrains ouverts.

Depuis que Vassilije Micic a pris la piste, l’escouade ottomane a commencé à augmenter leurs avantages. Le Serbe a changé le visage de son équipe et a donné le rythme du jeu qui était du Vitoria pendant de nombreuses minutes de la première mi-temps.

Deux gifles offensives du Lituanien Tadas sedekerskis ils ont oxygéné Baskonia et plusieurs actions positives de Simone Fontecchio ont renversé le crash en quelques minutes, bien qu’ils soient réapparus Vassilije Micic Oui Shane larkin mener la réaction turque, qui s’est imposée 66-62 avec une période à jouer.

Le début du dernier tour était à nouveau pour les locaux avec une course de 9-0 qui a augmenté la distance au-dessus de dix points et a mis tout en faveur pour Efes à six minutes de la fin (75-62).

L’ex-baskoniste Tibor Pleiss unIl est apparu dans les dernières minutes et a marqué la victoire des locaux, 87-62.