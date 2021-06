Micic ouvre ses ailes en NBA : Chicago, candidat pour le signer

Maintenant que la saison est terminée pour Efes, qui a également remporté le championnat de Turquie ainsi que l’Euroligue, il est temps de réfléchir à l’avenir de l’équipe. Larkin rejoint Micic dans la spéculation, bien que la situation du Serbe soit celle qui attire le plus l’attention. Son agent, Misko Raznatovic, s’est fait remarquer il y a quelques dates dans la NBA, laissant tomber que ce n’est qu’avec une bonne offre et des minutes garanties que le joueur irait aux États-Unis et en Europe, comme c’est logique après avoir été le MVP. du Final Four, ils resteraient pour lui. Le Real Madrid lui avait déjà fait une offre importante il y a quelques mois et l’a rejetée car son idée est, et reste encore, de faire le grand saut. Maintenant, il y a plus de composants sur la table pour Micic, qui devra prendre plusieurs décisions liées dans cette intersaison anormale.

Les Thunder sont ceux qui ont leurs droits en NBA. Ils l’ont emmené des Sixers dans un échange. L’équipe d’Oklahoma a beaucoup misé sur les jeunes talents, avec la croissance de Pokusevski ou la signature de Deck comme exemples du Vieux Continent ou les minutes accordées à Roby, Moses Brown, Mykhailiuk, Kenrich Williams, Jerome ou Maledon durant cette saison. Avec le Canadien Shai Gilgeous-Alexander comme vedette de la franchise et au poste de meneur et de meneur, qu’occupe Micic, il pourrait y avoir de nombreuses apparitions pour le Serbe dans la configuration de Daigneault, en attendant de voir ce qu’ils choisiront au repêchage.

Afin de celui de Kraljevo il y a d’autres considérations, bien sûr, et son agent a mis Exemple de Spanoulis, une icône en Europe mais un échec aux Rockets, comme ce qu’ils tentent d’éviter.

Djordje Matic informe dans Mozzart Sport d’une autre équipe qui serait intéressée par Micic : les Chicago Bulls. Il n’est pas surprenant qu’ils veuillent renforcer la position de meneur, Lonzo Ball ayant déjà joué à la fois l’hiver et l’été prochain. Zach LaVine, la vedette cette saison, joue le rôle de gardien de tir. A la base se trouve un autre Européen, le Tchèque Tomas Satoransky. Ce dont les Bulls discuteront sera un transfert de droits lorsque le marché sera en ébullition. L’homme fort du projet sportif des Bulls est, depuis un an maintenant, Arturas Karnisovas : Lituanien, avec un faible pour les talents européens, ex-joueur de l’ACB…

Micic, de 27 années, a fait la moyenne 16,7 points en Euroligue cette année. Efes recherche déjà d’importants renforts s’il part, comme l’Américain Thomas Walkup. En ce qui concerne le Real Madrid, l’accord avec Thomas Heurtel se poursuit et se termine par la signature de Nigel Williams-Goss, laissant un Pierriá Henry (Baskonia) qui pointe désormais vers Fenerbahçe.