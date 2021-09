Mick Brigden, directeur de tournée des Rolling Stones et Bob Dylan, décède dans un accident de fouille

Mick Brigden, un tour manager pour des groupes légendaires comme Bob Dylan et les Rolling Stones, est décédé dans un tragique accident à son domicile de Santa Rosa, en Californie, le 5 septembre. Il aidait à creuser une tombe pour le chien de sa famille lors de l’accident, son épouse, Julia Dreyer Brigden, a déclaré vendredi à la presse démocrate. Brigden avait 73 ans.

Brigden a organisé et dirigé des tournées rock pendant des décennies, travaillant avec Humble Pie, Mountain, Peter Frampton et de nombreux autres groupes. Il était surtout connu pour son association de trois décennies avec le guitariste solo Joe Satriani, 15 nominés aux Grammy. Brigden a commencé à travailler avec Satriani en 1988 lorsque Mick Jagger a engagé Satriani pour ses tournées en solo cette année-là.

..ça a été une folle et merveilleuse 33 années de rock ‘n’ roll. Je n’ai jamais travaillé si dur, joué si dur, ri et pleuré si fort, fait autant de musique et eu tant d’aventures à travers le monde, et le tout avec Mick à mes côtés. RIP Mick Brigden. Lisez l’essai complet sur https://t.co/fXyB1x0YkM pic.twitter.com/chfcstnXtJ – Joe Satriani (@chickenfootjoe) 7 septembre 2021

Dans un hommage sur son site Web, Satriani a qualifié Brigden de mentor du « ultime entreprise de la musique ». “Honnête, dur, attentionné, travailleur, respectueux, tenace, perspicace, il était tout [these] des choses et plus encore », a écrit Satriani. « J’ai tellement appris sur la façon d’être une bonne personne de Mick. Tout au long de son illustre carrière, il a travaillé les plus grands et les meilleurs, mais il a toujours su qu’il était important d’être gentil, respectueux, cool et de faire les choses correctement.”

Brigden est né à Southend on Sea, en Angleterre, en 1947 et a déménagé au Canada à 16 ans. À la fin des années 1960, il a déménagé à New York, où il est devenu le road manager du groupe Mountain. En 1969, il rencontre sa femme Julia lors d’un concert à San Francisco. La même année, il rencontre le promoteur de concerts Bill Graham. Il a continué à travailler pour Graham jusqu’à la mort de Graham en 1991. Brigden et feu Arnie Pustilnik ont ​​dirigé Bill Graham Presents jusqu’au début des années 2000, lorsque la santé de Pustilnik a commencé à se détériorer. Après avoir vendu Bill Graham Presents, Brigden a ouvert sa propre entreprise, MJJ, avec Satriani comme seul client. L’un de ses derniers projets était la gestion de Chickenfoot, un supergroupe composé de Satriani, Sammy Hagar, Michale Anthony et Chad Smith.

“Mick avait des compétences uniques”, a déclaré Morty Wiggins, qui a rejoint Brigden pour aider à gérer Satriani, au Press Democrat. “La plupart des gens dans l’industrie de la musique sont expérimentés soit du côté des tournées, du côté des affaires ou du côté créatif. Ses compétences couvraient les trois catégories et il était capable de communiquer avec les musiciens sur le plan artistique.”

Outre son intérêt pour la gestion de la musique, Brigden a également cultivé du raisin dans un vignoble de sa propriété du comté de Sonoma. Il laisse dans le deuil sa veuve, son fils Jack Brigden, sa belle-fille Jessica Merz et son petit-fils David Merz. Sa famille demande que des dons en son nom soient faits à la Humane Society of Sonoma County.