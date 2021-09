Mick fier du “message” du documentaire Schumacher

in

Mick Schumacher se dit “soulagé” que le documentaire Netflix récemment publié sur la carrière de pilote de son père ait été accueilli si chaleureusement.

« Schumacher » a été réalisé avec le soutien total de la famille du septuple champion du monde et comprend des enregistrements privés fournis par sa femme, Corinna, et son fils et sa fille, Mick et Gina-Marie.

Ils ont tous été interviewés pour le documentaire, avec le père de l’homme de 52 ans, Rolf, et son frère cadet, Ralf.

S’étant avéré extrêmement populaire en termes de téléchargements au cours de la première semaine de sa sortie, et ayant également reçu des critiques positives, Mick Schumacher est heureux que la réponse au documentaire ait été si favorable.

“C’est bien. Je suis très heureux et soulagé que les gens aient vraiment accepté ce que nous voulions faire », a déclaré le pilote Haas F1 lors de ses interviews avec les médias avant le Grand Prix de Russie à Sotchi.

«Et pour que les gens voient les sacrifices qu’il a dû faire pour pouvoir réaliser ce qu’il a fait, et que les gens réalisent maintenant que cela ne lui a pas été donné et qu’il a dû travailler pour cela.

“Je pense que c’est très bien et fondamentalement de quoi parle le documentaire – montrer à quel point il est un travailleur acharné et quel combattant il est, et je suis très fier que nous ayons pu transmettre cela avec ce message.”

Schumacher jnr s’exprimait le jour où il a été confirmé qu’il resterait avec l’équipe Haas pour une deuxième saison en 2022, aux côtés de Nikita Mazepin.

Cela n’a jamais vraiment été mis en doute car l’objectif avait toujours été que les deux recrues apprennent autant que possible lors d’une première campagne difficile avec une voiture non développée avant d’essayer de gravir les échelons dans une voiture Haas plus compétitive l’année prochaine.

Tout l’objectif de Haas a été d’être opérationnel lorsque les nouvelles réglementations sont introduites, et Schumacher pense qu’ils ont les éléments constitutifs en place pour mettre ce plan en œuvre.

“Non seulement en effet, mais aussi ce que nous avons construit en termes de relation – je pourrai l’utiliser pour l’année prochaine”, a déclaré l’Allemand.

« Je connais toutes les procédures, comment travailler avec tout le monde. Nous avons une excellente relation, l’équipe en interne, donc je pense que tout va très bien – et pouvoir maintenant, espérons-le, continuer l’année prochaine avec une meilleure voiture et être plus compétitif, ce serait incroyable.