Mick Foley, CM Punk et plus rendent hommage au lutteur Daffney Unger après sa mort

Shannon Claire Spruill, mieux connue des fans sous le nom de Daffney Unger, est décédée à l’âge de 46 ans le 2 septembre 2021, envoyant des ondes de choc dans la communauté de la lutte professionnelle. Dans les heures et les jours qui ont suivi la mort de l’une des lutteuses les plus électriques du dernier quart de siècle dans des promotions comme la WCW, la TNA et d’autres sur le circuit indépendant, les anciens collègues et contemporains d’Unger comme Mick Foley et CM Punk n’ont pas tardé à rendez-vous sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à la star de la lutte.