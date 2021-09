Mick Foley est une légende de la WWE, mais il n’a aucun problème à l’appeler comme il le voit en ce qui concerne la lutte professionnelle aujourd’hui.

L’homme de 56 ans a publié mardi une courte vidéo sur Facebook détaillant les problèmes auxquels il pense que la WWE est actuellement confrontée.

Mick Foley et Vince McMahon ont eu une relation on/off

“Bonjour, voici la légende du hardcore Mick Foley”, a déclaré l’icône de Cactus Jack, Mankind et Dude Love.

“J’aimerais intituler cette vidéo” WWE, nous avons un problème ” parce que je pense que vous le faites, et ce problème est que la WWE n’est plus le lieu auquel aspirer les talents.

“C’est en partie parce qu’AEW fait un excellent travail pour attirer de grands talents, des talents éprouvés, en développer d’autres, en créant des scénarios, mais c’est en partie un problème de votre propre initiative.

«Je pense que les jeunes talents voient la façon dont les personnages en développement sont coupés ou laissés de côté ou, dans le cas de Karrion Kross, grandement dilués et même fait une blague lorsqu’ils font leurs débuts sur la liste principale.

« Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas.

« Si j’étais un talent en herbe maintenant, un talent des grandes ligues avec une décision importante à prendre, je ne suis pas sûr que je ferais confiance à la création de la WWE pour faire la bonne chose avec ma carrière.

« Vous avez fait des merveilles avec moi à l’époque, c’était à une autre époque, à un autre endroit.

« Si c’était aujourd’hui, je ne suis pas sûr que je ferais confiance aux pouvoirs pour avoir ma carrière entre leurs mains. Et jusqu’à ce que cela change, WWE, vous avez un problème.

Le triple champion de la WWE a un fils qui travaille dans les bureaux de la WWE et a fait des apparitions récurrentes pour l’entreprise au fil des ans, mais il n’avait pas peur d’exprimer son opinion sur le produit actuel de la WWE et publiquement.

Mick Foley a finalement pris sa retraite de la lutte en 2012

AEW est devenu un véritable prétendant au trône de la WWE en tant que summum de la lutte.

Bien qu’il faudra des années pour devenir une puissance mondiale comme la WWE, l’énergie et l’enthousiasme attachés au produit AEW sont indéniables en ce moment.

Leurs cotes d’écoute et leurs taux d’achat à la carte ont tendance à augmenter et avec les signatures de Daniel Byran, CM Punk et Adam Cole, la société a raflé certains des plus grands noms du jeu aujourd’hui.

Foley a raison. AEW ne se contente pas de récupérer les rejets de la WWE maintenant; Daniel Bryan a participé au main event de WrestleMania cette année et Adam Cole est sans doute le talent NXT le plus titré de tous les temps. Ce sont deux grandes stars légitimes qui ont décidé qu’AEW est un meilleur endroit pour eux.

Daniel Bryan et Adam Cole sont d’énormes signatures pour AEW

Combien d’autres le feront aussi ? La WWE a déjà montré qu’elle peut s’adapter et réussir, mais jusqu’à présent, elle a nié le besoin de le faire et quand on regarde l’argent qu’elle rapporte, on peut en quelque sorte comprendre pourquoi.

Des bénéfices records suggèrent que la WWE a beaucoup de succès. Mais cela durera-t-il si le vent continue de tourner non seulement en faveur d’AEW, mais dans l’esprit du talent ?

