Mick Foley n’a PAS subi la pire blessure de l’histoire de Hell in a Cell

Hell in a Cell est l’un des matchs les plus barbares que la WWE puisse offrir et certains des moments les plus brutaux sont devenus légendaires.

Tout le monde sait que Mick Foley est tombé de sa cellule. D’une manière ou d’une autre, il a réussi à se relever, à grimper dessus à nouveau, puis à traverser la cellule !

Quelques instants après que Undertaker ait jeté Mick Foley du haut de la cellule

Shane McMahon a eu quelques chutes du haut de la cellule. Des litres de sang ont été versés à l’intérieur de la cellule et, d’une manière ou d’une autre, l’Undertaker y a été 14 fois !

Un seul homme était censé mettre fin à sa carrière à l’intérieur de la Cellule et c’était Foley en 2000. Bien sûr, il est célèbre pour son affrontement avec Undertaker en 1998, mais sa rencontre avec Triple H deux ans plus tard est également un classique.

Cependant, malgré la défaite, la carrière de Foley ne se terminera pas. Il continuerait à chercher le sommet ultime pour sortir et l’a finalement trouvé en 2006 (à la WWE en tout cas).

Le seul homme dont la carrière s’est terminée par Hell in a Cell était un arbitre – Tim White.

La querelle de Chris Jericho et Triple H s’est terminée à Hell in a Cell

En 2002, Triple H face à Chris Jericho avait une querelle de longue date qui avait vu The Game remporter le titre mondial Undisputed de Y2J à WrestleMania 18.

En mai, à Judgment Day, la querelle avait atteint de nouveaux niveaux et ils ont décidé de se battre dans Hell in a Cell.

L’arbitre du match était Tim White. C’était un homme qui a commencé comme agent d’André le Géant et une fois que le gargantuesque Français est décédé en 1993, il est devenu arbitre à temps plein.

White était également l’arbitre du légendaire match Hell in a Cell entre The Undertaker et Mick Foley en 1998, donc il avait déjà eu ce réglage brutal.

Tim White debout alors que The Undertaker est entré dans l’enfer dans une cellule

Environ 20 minutes après le début du match, Jericho a tenté de courir les cordes et de fermer Triple H, mais le patron maintenant NXT a utilisé son élan contre lui, le contournant et l’envoyant voler dans White sur le tablier.

Le fonctionnaire est allé voler dans le mur de la cellule et, alors qu’il atterrissait, s’est sérieusement abîmé l’épaule.

L’humanité est tombée à travers la cellule et hors de la cellule, mais ne s’est jamais blessée autant que White l’a fait dans la chute !

Quelques instants plus tard, Jericho a commencé à battre un blanc sanglant à l’extérieur du ring alors que son bras droit pendait à ses côtés.

Tim White était un foutu bordel

Tim White s’est sali l’épaule sur le palier après avoir heurté la cellule

Les Blancs n’arbitreraient pas pendant deux ans après ce match en raison des dommages causés.

Quand il est revenu, il était dans un autre match de Chris Jericho. Il a officié Jericho contre Christian à WrestleMania 18, mais en faisant le compte des trois, il s’est à nouveau blessé à l’épaule. Il a été contraint de se retirer de la lutte après ce match et n’a plus enfilé le maillot d’arbitre de la WWE depuis.