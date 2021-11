Mick Foley soutient Jon Moxley alors qu’il entre dans un programme de traitement de l’alcoolisme

Légende: la légende de la WWE Mick Foley rend hommage à Jon Moxley alors que la star d’AEW entre dans un programme de traitement de l’alcoolisme

Crédit WWE / AEW

La légende de la WWE, Mick Foley, a soutenu Jon Moxley pour qu’il revienne «meilleur que jamais» alors qu’il entre dans un programme de traitement de l’alcoolisme en milieu hospitalier.

Le patron de All Elite Wrestling (AEW), Tony Khan, a confirmé que le lutteur – qui est apparu sous le nom de Dean Ambrose pour la WWE avant de rejoindre la promotion rivale en avril 2019 – reçoit de l’aide pour ses problèmes personnels.

Hommage à la star, Foley a tweeté : » Je souhaite le meilleur à Jon. Une décision audacieuse et courageuse – et je sais qu’il sera de retour et meilleur que jamais. Mox a un sacré système de soutien, avec de grands fans et une femme incroyable.

Un certain nombre d’autres lutteurs se sont tournés vers les médias sociaux pour adresser leurs meilleurs vœux à l’ancien champion du monde, qui est devenu papa pour la première fois au cours de l’été lorsque sa femme Renée Paquette a donné naissance à leur fille Nora.

Cash Wheeler d’AEW a écrit: « Plus de respect que jamais pour Jon. »

Sa co-star Thunder Rosa a tweeté : » Nous t’aimons tous et te soutenons Mox ! C’est un voyage difficile mais nous sommes là pour toi et Renée !’

https://www.youtube.com/watch?v=Cou3ipMkjF4

Et le commentateur d’AEW, Taz, a déclaré: «Je ne doute pas que Mox réussira dans sa bataille. Beaucoup de respect Jon.

La légende de la lutte Ricky Morton a écrit: «Nous sommes à vos côtés, mon ami. #Mox’

Joey Janela a déclaré: « Je considère Jon comme un bon ami à moi, généralement un mec formidable! Certaines des choses qu’il a faites pour d’autres sur le bas est l’affaire de la légende et j’espère le revoir bientôt ! Tout l’amour pour lui et sa famille.

Le membre du Temple de la renommée de la WWE Sean ‘X-Pac’ Waltman s’est joint aux hommages, envoyant « de l’amour à la famille Moxley », tandis que la star de WWE NXT 2.0, Cora Jade, a tweeté: « Meilleurs voeux à @JonMoxley! »

Tony Khan a révélé la nouvelle mardi soir (2 novembre) en écrivant: » Jon Moxley m’a permis de partager avec vous qu’il entre dans un programme de traitement de l’alcoolisme en milieu hospitalier.

« Jon est un membre bien-aimé de la famille AEW. Nous sommes tous avec lui et Renee, ainsi que toute sa famille et ses amis, alors qu’il se concentre sur le rétablissement. Jon fait un choix très courageux pour obtenir de l’aide, et nous embrassons son choix et le soutenons comme nous le pouvons.

«Je suis fier d’appeler Jon un ami, et comme beaucoup d’entre vous, je suis également un fan de Mox et j’attends avec impatience un moment dans le futur où il sera finalement prêt à revenir sur le ring.

« D’ici là, merci de soutenir Jon et de respecter sa vie privée en ce moment. »

