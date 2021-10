Mick Jagger a des mots pour Paul McCartney après qu’il ait qualifié les Rolling Stones de « groupe de reprises de blues »

Mick Jagger avait un message spécial pour Paul McCartney. Le leader des Rolling Stones a appelé la légende des Beatles sur scène lors de la performance du groupe au SoFi Stadium de Los Angeles jeudi soir. Jagger cherchait à se venger de McCartney pour avoir qualifié les Rolling Stones de « groupe de reprises de blues » dans sa dernière interview avec The New Yorker.

« Paul McCartney est là. Il va nous rejoindre dans le groupe de reprises de blues », a déclaré Jagger, interrompant le spectacle. Jagger a également crié à d’autres célébrités présentes, notamment Lady Gaga, Leonardo DiCaprio et Megan Fox.

La citation complète de McCartney a certainement été considérée comme une autre dissension contre le groupe au cours de leurs nombreuses comparaisons au fil des ans. « Je ne suis pas sûr de devoir le dire, mais c’est un groupe de reprises de blues, c’est un peu ce que sont les Stones », a déclaré McCartney, ajoutant: « Je pense que notre filet était un peu plus large que le leur. »

Selon CNN, la prétendue querelle dure depuis un certain temps. Dans une précédente interview avec Howard Stern, McCartney s’est abstenu de lancer des coups complets, bien qu’il ait dit à l’animateur que les Beatles étaient « mieux ». « Leurs trucs sont enracinés dans le blues. Quand ils écrivent des trucs, cela a à voir avec le blues. Alors que nous avons eu un peu plus d’influences », a-t-il déclaré dans l’interview de 2020. « Il y a beaucoup de différences, mais j’aime les Stones, mais je suis avec toi. Les Beatles étaient meilleurs. »

Mick Jagger a répondu à l’époque, faisant une interview avec Zane Lowe d’Apple One. Jagger a repoussé la déclaration de McCartney en disant qu’il n’y avait pas de « concurrence » entre les deux groupes. « La grande différence, cependant, est et un peu sérieusement, c’est que les Rolling Stones ont été un grand groupe de concerts dans d’autres décennies et à d’autres époques où les Beatles n’ont même jamais fait de tournée dans les arènes, Madison Square Garden avec un système de son décent, » a déclaré Jagger, ajoutant: « Ils ont rompu avant que cette entreprise ne commence, l’entreprise de tournée pour de vrai. »

Avant la sortie de son nouveau livre (The Lyrics) –– qui est prévue pour le 2 novembre –– McCartney’s a fait plusieurs commentaires révélateurs sur son temps avec le groupe légendaire. Dans une interview avec BBC Radio 4, le guitariste a dissipé les idées fausses sur qui est responsable de la séparation du groupe en 1970. « John est entré dans la pièce un jour et a dit: » Je quitte les Beatles. » Et il a dit : « C’est assez excitant. C’est un peu comme un divorce. » Et puis nous avons été laissés pour ramasser les morceaux », a-t-il déclaré à l’hôte dans un clip de prévisualisation. L’interview complète sera disponible le 23 octobre.