Mick Jagger collabore avec Dave Grohl sur la nouvelle chanson ‘Eazy Sleazy’

Mick Jagger a collaboré avec Dave Grohl sur une nouvelle chanson appelée «Eazy Sleazy». Jagger a écrit le morceau, avec LES PIERRES QUI ROULENT frontman manipulant la guitare et le chant, et le FOO FIGHTERS leader jouant de la batterie, de la guitare et de la basse. La chanson a été produite par Jaggercollaborateur musical de longue date de Matt Clifford, qui a également produit Mickles deux chansons de 2017, “Je dois avoir une prise” et “L’Angleterre perdue”.

Même si Jagger et Grohl joué auparavant ensemble sur “Saturday Night Live” en 2012, «Eazy Sleazy» marque la première collaboration sur un morceau.

«Eazy Sleazy» a été écrit sur la pandémie de COVID-19 et comment elle a affecté la vie au cours de l’année écoulée.

Concernant la façon dont il a décidé d’approcher Grohl travailler avec lui sur la chanson, Jagger a déclaré à Consequence Of Sound: “Je me suis dit:” Qui est très expérimenté dans le travail à domicile, et je pourrais travailler à distance avec, et pourrais-je vraiment m’y mettre? ” Et j’ai pensé Dave serait une personne formidable pour faire ça, car c’est un excellent batteur. Je voulais vraiment de la batterie live, c’est pourquoi j’ai pensé Dave serait génial là-dessus. Je viens de le faire lever, et il a dit: «Je rentre demain pour le faire. J’ai dit: «D’accord. Il faisait de la basse et des parties de guitare, et j’avais fait des parties de guitare. Donc, nous l’avons fait assez rapidement. “

Il a poursuivi: “J’avais fait la démo, et c’était à peu près réglé comme ça allait être. Nous avons travaillé sur la façon dont j’avais fait la démo. Puis j’ai dit, ‘Jouez simplement à ça.’ Donc, il a fait la batterie en premier, et il a tout de suite eu l’ambiance. Il aime juste faire du rock fort. C’est ce que j’aime. C’est au point où nous ne plaisantons pas, et c’est très incisif. Il est un C’est un gars vraiment facile, très enthousiaste avec qui travailler, alors j’ai apprécié ça. Cela n’a pas pris longtemps. En quelques séances, c’était fait. ”



