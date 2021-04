Mick Jagger partage une collaboration surprise ‘Eazy Sleazy’ avec Dave Grohl

Mick Jagger a dévoilé une nouvelle version instantanée surprise mettant en vedette Dave Grohl. «Eazy Sleazy», écrit très récemment par Jagger, est une collaboration hard-rock entre les stars avec Mick au chant et à la guitare et le leader des Foo Fighters à la guitare, à la basse et à la batterie.

«Eazy Sleazy», produit par Matt Clifford, collaborateur de longue date de Jagger, est disponible via la chaîne YouTube de Mick et les plateformes sociales. Une vidéo de performance, diffusée simultanément, met en scène Jagger et Grohl dans leurs home studios respectifs et capture l’énergie pure et «DIY» de la chanson.

Le nouveau morceau est la première sortie solo de Jagger depuis le double single «Gotta Get a Grip» / «England Lost» en juillet 2017. Son catalogue d’albums solo est sorti pour la première fois entre 1985 et 2001 (She’s The Boss, Primitive Cool, Wandering Spirit and Goddess In The Doorway) a été réédité en éditions de vinyle noir épais de 180 grammes fin 2019.

Il a écrit «Eazy Sleazy» comme une observation ironique sur les conditions de verrouillage qui ont englouti le monde pendant une année de coronavirus. Ses paroles sombres et humoristiques font référence aux appels de Zoom avec des «livres poncey» exposés, des «murs de prison», des «premières virtuelles» et des «faux applaudissements du football».

Il parle également dans les versets de suivre un cours de samba («j’ai atterri sur mon cul»), d’apprendre à cuisiner, de nettoyer l’évier de la cuisine et comment «beaucoup trop de télévision [is] me lobotomise. Les refrains de la chanson se tournent vers un avenir beaucoup plus brillant pour le monde, avec des images d’un «jardin de délices terrestres» et la perspective que bientôt, alors que Jagger chante, la pandémie sera «un souvenir que vous essayez de vous rappeler d’oublier . »

«C’est une chanson que j’ai écrite sur la sortie du lock-out, avec un certain optimisme indispensable», déclare Jagger dans un communiqué de presse. «Merci à Dave Grohl d’avoir sauté à la batterie, à la basse et à la guitare, c’était très amusant de travailler avec lui. J’espère que vous apprécierez tous «Eazy Sleazy». »