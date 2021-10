Mick Jagger revient sur Paul McCartney pour une remarque sur le «Blues Cover Band»

Lire du contenu vidéo

Mick Jaggerréchauffe le bœuf le plus ancien du rock – sur les talons de Paul Mccartney dénoncer les Rolling Stones – mais, comme quelqu’un l’a dit un jour… vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez.

Mick and the Stones a joué jeudi soir au SoFi Stadium de LA, et le leader a tenu à répondre au commentaire de McCartney plus tôt cette semaine selon lequel les Rolling Stones étaient essentiellement un « groupe de reprises de blues » et les Beatles étaient bien meilleurs.

Alors quand MJ a commencé à crier toutes les célébrités dans le public — Megan Fox, Lady Gaga et Leonardo DiCaprio — il a ajouté : « Paul McCartney est là. Il va nous rejoindre dans le groupe de reprises de blues. »

C’était clairement destiné à être un coup doux contre Paul, mais cela s’est en quelque sorte retourné contre Mick – parce que la foule a applaudi sauvagement, pensant que McCartney était sur le point de faire une apparition surprise !!!

Ahhh, quand les vieillards se disputent. Bon produit.

Une personne qui ne rit pas est Cali Gov. Gavin Newsom. Jagger l’a crié aussi, et tu dois voir la réponse de la foule. Oui, il est arrivé en tête des élections de rappel, mais il semble qu’il attendait un ami dans ce stade.