Mick Rock, le photographe des rock stars, décède – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le photographe britannique Mick Rock, connu pour avoir immortalisé d’innombrables légendes de la musique dans des images emblématiques, de David Bowie aux Sex Pistols, est décédé à 72 ans, a annoncé sa famille vendredi.

C’est avec grand regret que nous vous annonçons que notre cher renégat psychédélique Mick Rock a fait le voyage jungien de l’autre côté », ont-ils écrit dans leurs récits, faisant référence au psychanalyste Carl Jung.

Ceux qui ont eu le plaisir de vivre dans son orbite savent que Mick était bien plus que « l’homme qui a photographié les années 1970 ′ », comme on l’appelait populairement.

C’était un poète de la photographie, une vraie force de la nature qui passait ses journées à faire exactement ce qu’il aimait, toujours à sa manière délicieusement outrancière », ont-ils ajouté.

La famille n’a pas précisé les circonstances du décès du photographe, né à Londres en 1948 et diplômé en langues médiévales et modernes de l’université de Cambridge.

Photographe emblématique de la scène rock, il est l’auteur de portraits célèbres de Lou Reed, Iggy Pop, les Sex Pistols et Blondie, et s’est fait connaître au début des années 1970 pour ses premiers portraits de Bowie.

Pendant près de deux ans, il a été le photographe officiel de l’auteur-compositeur-interprète britannique, pour qui il a réalisé des pochettes d’albums, des affiches et les clips de « Live on Mars » et « Space Oddity ».

Le rock a également suivi la vie du flamboyant et décadent Ziggy Stardust, l’alter ego de Bowie entre 1972 et 1973, qui a croisé la route de Lou Reed, Iggy Pop, Roxy Music et Marianne Faithfull.

