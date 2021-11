Mick Rock, le photographe qui a capturé David Bowie et Queen, est décédé

Mick Rock, Bowie et le photographe de Queen’s 4:01

. – Mick Rock, le photographe qui a « capturé les années 70 » et pris des images emblématiques d’artistes comme David Bowie, Queen, Blondie et Iggy and the Stooges, est décédé, selon un communiqué publié sur son compte Instagram vérifié vendredi.

« Ceux qui ont eu le plaisir d’exister dans son orbite, savent que Mick a toujours été bien plus que ‘L’homme qui a capturé les années 70’. C’était un poète photographique, une véritable force de la nature qui passait ses journées à faire exactement ce qu’il aimait, toujours à sa manière délicieusement scandaleuse », indique le communiqué.

« Les étoiles semblaient s’aligner sans effort pour Mick lorsqu’il était derrière la caméra ; se nourrir du charisme unique de ses sujets l’électrisait et le dynamisait. Son intention était toujours intense. Sa concentration était toujours totale.

« Un homme fasciné par l’image, a absorbé des êtres visuels à travers son objectif et s’est immergé dans son art, créant ainsi certaines des photographies les plus magnifiques que la musique rock ait jamais vues. Rencontrer Mick, c’était l’aimer. C’était une créature mythique; comme nous ne connaîtrons plus jamais. «

Né en 1948, Rock est devenu célèbre dans les années 1970 pour son travail de capture d’images de musiciens tels que Lou Reed et The Ramones, et son travail sur des pochettes d’albums tels que « The Madcap Laughs » de Syd Barrett, « Transformer » et » Coney Island Baby « de Lou Reed », Raw Power « de Iggy and the Stooges », Queen II « et » Sheer Heart Attack « de Queen », End of the Century « de The Ramones et » I Love Rock ‘n’ Roll » de Joan Jett .

L’amitié du rock avec les stars David Bowie et Syd Barrett a beaucoup attiré l’attention : il était présent au succès initial du groupe de Barrett Pink Floyd, ainsi qu’à la décision de son ami de quitter le groupe et d’éviter d’être le centre d’attention. Ecrivain de talent et photographe accompli, c’est Rock qui a mené la dernière interview de Barrett en 1971 pour Rolling Stone, des décennies avant la mort de la rock star en 2006.

Le photographe a également endossé le rôle de photographe officiel de David Bowie de 1972 à 1973 et l’artiste caméléon a signé près de 2 000 de ses clichés intimes pour un livre qui est devenu un hommage posthume à la mort de Bowie en janvier 2016.

Rock a également photographié des artistes contemporains tels que Pharrell, The Black Keys, Miley Cyrus, Lady Gaga et Snoop Dogg.