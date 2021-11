Mick Rock, le photographe qui a capturé le glam des années 1970, décède à 72 ans

Le célèbre photographe musical Mick Rock est décédé à l’âge de 72 ans. Des représentants ont confirmé la nouvelle via les réseaux sociaux jeudi soir (18 novembre). « C’était un poète photographique, une véritable force de la nature qui passait ses journées à faire exactement ce qu’il aimait, toujours à sa manière délicieusement scandaleuse », lit-on dans le communiqué. A voir en intégralité ci-dessous.

Rock était surtout connu pour le travail qu’il a créé dans les années 1970. Il était particulièrement proche de David Bowie, prenant le rôle de son photographe officiel. En plus de capturer l’ère Ziggy Stardust de Bowie et de tourner la couverture des Pin Ups de 1973, Rock a réalisé des vidéos pour « Space Odyssey », « Life on Mars ? », « Jean Genie » et « I’m Only Dancing ».

En plus de ses fréquentes collaborations avec Bowie, Rock a travaillé avec Lou Reed, Iggy Pop, Debbie Harry et T. Rex dans les années 1970. Son travail est apparu sur plusieurs des couvertures d’albums les plus reconnues de la décennie : Transformer et Coney Island Baby de Lou Reed, Raw Power d’Iggy and the Stooges et Queen’s Queen II, qui, à son tour, a inspiré le visuel de « Bohemian Rhapsody ».

Né en 1948, Mick Rock a grandi à Londres et a développé son intérêt pour la photographie en allant à des concerts dans sa jeunesse. S’étendant davantage au-delà du monde de la musique, Rock a tourné des images de production pour The Rocky Horror Picture Show et Hedwig and the Angry Inch. Il a maintenu ses activités photographiques bien au-delà des années 1970, capturant plus tard des sujets comme Daft Punk, Snoop Dogg, Miley Cyrus et bien d’autres. Il a publié plusieurs livres de son travail, dont The Rise of David Bowie: 1972-1973 en 2015. En 2016, il a fait l’objet du documentaire Shot! Le mantra psycho-spirituel du rock.