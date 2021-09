Mick Schumacher a apprécié d’être «jeté dans l’eau froide»

Mick Schumacher n’a pas obtenu la “petite apparition secrète en Q2” qu’il souhaitait, mais a tout de même connu une séance de qualification difficile et humide pour le Grand Prix de Russie.

L’Allemand avait pensé que la surface asséchée de Sotchi pourrait simplement fournir une ouverture pour avancer dans la deuxième partie plutôt que sa sortie anticipée habituelle, mais ce n’était pas le cas.

Cependant, Schumacher s’alignera avec plusieurs voitures derrière lui sur la grille. Outre son coéquipier chez Haas, Nikita Mazepin, le champion en titre de Formule 2 devancera Nicholas Latifi, Charles Leclerc et Max Verstappen, qui ont tous pris des pénalités moteur, et Antonio Giovinazzi, qui n’a pas réussi à se remettre d’un premier tour. .

Cela laisse Schumacher partant 15e, ce qui est probablement le meilleur qu’il aurait pu espérer même s’il avait fait la coupe initiale.

« Pour le poste, j’espérais peut-être une petite apparition secrète en Q2. De toute évidence, cela aurait été formidable », a déclaré Schumacher à la Formule 1.

« Le tour était bien. Je pense qu’il y a eu quelques erreurs, peut-être deux ou trois dixièmes. De toute évidence, cela n’aurait pas été suffisant pour entrer en Q2 mais au moins [would have been] proche. Donc je pense un peu frustré, mais très heureux de l’autre côté. Je pense que notre équipe a fait un excellent travail.

Malgré un FP3 annulé par les intempéries, Guenther était satisfait de la façon dont le reste de la journée de samedi s’est déroulé à Sotchi.#HaasF1 #RussianGP pic.twitter.com/jrRqaQ4673 – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 25 septembre 2021

Et il a apprécié le défi de se qualifier directement sur un circuit humide, sans qu’aucune expérience préalable avec FP3 n’ait été annulée en raison de fortes pluies.

“Je l’aime. Je pense que ce sont les meilleures conditions, honnêtement », s’est enthousiasmé Schumacher. « Vous êtes jeté à l’eau froide.

« Si vous êtes le plus rapide, vous trouverez votre chemin et serez le plus rapide sur la bonne voie. J’ai toujours aimé ça dans le passé et j’espère que nous aurons de la pluie demain.

Bien que le rythme récent de Mazepin ait été beaucoup plus comparable à celui de Schumacher qu’auparavant cette saison, ce n’était pas le cas lors de sa séance de qualification à domicile car il était le plus lent des 19 pilotes à établir un temps – Verstappen ne l’a pas fait à cause de sa pénalité – par un énorme 2,741 secondes.

“De toute évidence, les conditions sont très différentes”, a déclaré le pilote né à Moscou.

«Je me débattais vraiment là-bas. Survirage massif en entrée et sous-virage à mi-coin. Néanmoins, la position n’est pas vraiment différente de ce qu’elle aurait pu être, mais c’était assez difficile à piloter.