Mick Schumacher a égalé Williams/Alfa pendant un certain temps en Autriche

Mick Schumacher a déclaré qu’il était parfois à la hauteur du rythme de Williams et d’Alfa Romeo lors du GP d’Autriche, mais qu’il manquait de cohérence.

Alors que la majorité de la saison 2021 a vu Haas tourner à l’arrière, Schumacher a profité de l’occasion pour troubler l’extrémité inférieure du milieu de terrain lorsqu’on lui en a donné l’occasion.

Malheureusement, le Grand Prix d’Autriche n’a offert aucune de ces opportunités, mais Schumacher et son coéquipier de Haas, Nikita Mazepin, sont les seuls pilotes à terminer la course avec deux tours d’avance.

Mais le rookie allemand a remarqué que pendant une période de sa course, il tournait au même rythme qu’Alfa Romeo et Williams, même si la régularité n’était pas là.

“C’était difficile – les pneus plus tendres signifiaient que nous devions faire un peu plus de gestion en général”, a-t-il déclaré.

« Il y a eu une partie de la course où notre rythme correspondait à celui d’Alfa Romeo et Williams, il semble donc que nous n’ayons pas été en mesure de faire ces temps au tour de manière cohérente. Nous devrons analyser ce que nous pouvons faire de mieux mais je pense néanmoins que nous avons réussi à apprendre quelque chose, surtout au début de la course.

“Nous avons fait un bon premier tour et nous avons pu être dans le mix tout de suite en T1 et T2, donc beaucoup de choses ont appris de ce côté et maintenant nous entrons dans Silverstone avec un esprit ouvert.”

Le Grand Prix d’Autriche a conclu le premier triple titre de Formule 1 de la saison, et maintenant le patron de Haas, Guenther Steiner, est prêt à se reposer avant de se rendre à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

“C’est la fin de notre premier triplé cette année – donc, je pense que tout le monde est prêt à rentrer à la maison et à faire une petite pause avant de se préparer pour la prochaine course”, a-t-il déclaré.

« Nous avons bien performé en équipe tout au long de cette série de courses, et nous avons évidemment quelques autres triples titres à venir cette saison. Nous serons bien préparés, mais c’est fatiguant une fois qu’on est dedans.

« De la course d’aujourd’hui, nous avons obtenu le résultat que nous attendions. Les deux gars ont réalisé une solide performance, il n’y a tout simplement pas grand-chose de plus pour nous pour le moment. L’apprentissage est continu et les conducteurs s’améliorent.

