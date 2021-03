Plus jeune, Mick Schumacher a été averti par un coéquipier du style de conduite «agressif» de Nikita Mazepin.

Les deux hommes se sont souvent affrontés dans différentes séries, mais cette saison se dirige vers elle côte à côte en tant que coéquipiers avec Haas en Formule 1.

Tous deux ont connu des années prometteuses en F2 l’année dernière, avec Schumacher en tête et Mazepin P5 au championnat des pilotes, et ce n’est pas la seule occasion que leurs chemins se sont croisés.

«Nous nous connaissons depuis 2013 où nous sommes coéquipiers chez TonyKart», a déclaré Schumacher, cité par Motorsport.com.

«Juste avant cela, je me souviens un peu que nous avions eu une course ensemble où vous couriez avec Zanardi. [team] à La Conca.

«C’était la première fois que je te remarquais, parce qu’en fait il y avait… je ne sais pas, un de mes coéquipiers a dit que je devais faire attention quand je cours avec toi parce que… [laughs] comme, en ce qui concerne le combat, il était assez agressif!

«Et puis évidemment en 2014, nous avons eu une autre année où il était en KF2, j’étais en KF3 cette année-là. Et après cela, je pense que nous avons toujours eu des courses ensemble, des championnats ensemble, donc nous nous sommes toujours vus.

«Je suppose que le respect est là. De toute évidence, nous allons maintenant travailler en étroite collaboration, là où nous ne sommes que nous deux, donc il sera intéressant de voir comment cela se passera cette année.

Les relations entre pilotes d’une même équipe peuvent souvent paraître fortes en début de saison, mais quand l’un commence à battre l’autre, c’est à ce moment que les choses commencent à se mettre à mal.

Alors que les deux pilotes se lancent dans la nouvelle campagne en tant que recrues, il s’agira de savoir qui s’adapte le plus rapidement à la Formule 1 pour voir quel pilote peut surpasser son coéquipier.

Pour l’instant cependant, Mazepin semble heureux de faire équipe avec Schumacher.

«J’ai énormément de respect pour lui en tant que pilote de course», a expliqué le Russe. «Je l’aime aussi beaucoup en tant qu’être humain.

«Il y a différentes personnes dans le sport automobile et certaines sont assez difficiles à côtoyer. Mais Mick est tout le contraire, donc je me sens chanceux qu’il soit évidemment mon coéquipier.

«Je ne pouvais pas le choisir, mais c’est bien d’avoir un gars sympa autour de toi. Et je pense aussi que c’est une très bonne possibilité pour une équipe, car lorsque vous n’avez aucune négativité et que vous avancez tous les deux, cela peut nous aider à être beaucoup plus élevés que nous aurions pu être seuls.

