Mick Schumacher a pris “ une tonne de nouvelles choses ” de l’arc de F1

Mick Schumacher dit qu’il a appris beaucoup de leçons inattendues lors de ses débuts en F1 à Bahreïn, mais ces premières expériences l’ont aidé à s’adapter au plus haut niveau du sport automobile.

Alors que Schumacher et Haas s’attendent à lutter toute l’année, l’équipe donnant la priorité à sa voiture 2022 et s’efforçant de ne combattre que Williams cette année, cela n’a pas empêché la recrue de prendre autant qu’il le pouvait de son premier week-end de course en tant que Formule 1. conducteur.

Bien que Schumacher ait terminé dernier sur la route à Bahreïn, il a parcouru toute la distance de la course alors que son coéquipier Nikita Mazepin s’est écrasé dans le premier tour.

«Je pense qu’en général, j’ai appris une tonne de nouvelles choses et nous l’avons vu dans toutes les réunions que nous avons eues. C’est toujours différent d’en parler et de le ressentir », a déclaré Schumacher.

«Il y a beaucoup de choses que j’ai apprises sur les pneus, c’est probablement la plus grande nouveauté pour moi. Aussi, sur des choses comme la quantité d’appui que nous perdons au début de la course. C’est comme passer de 100% d’appui à 20% d’appui au moment où vous vous engagez dans un virage.

«Il y avait certainement beaucoup de choses à apprendre et à regarder avant de se diriger vers Imola. Je sens que j’ai beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de confort, mais j’ai également été très surpris de la rapidité avec laquelle le week-end s’est terminé. Tout s’est passé en un clin d’œil – c’était une affaire de peu de temps et beaucoup à apprendre, disons les choses comme ça.

En route pour Imola ce week-end cependant, et ce ne sera pas le premier goût de Schumacher de conduire sur l’ancien circuit légendaire de la campagne italienne après avoir couru là-bas en tant que pilote de Formule 4 en 2015.

«Je n’ai que de bons souvenirs là-bas, pour être honnête. J’ai couru à Imola en F4 et fait quelques tests en F3 », a expliqué Schumacher.

«Honnêtement, toutes les expériences que j’ai vécues là-bas sont formidables. Nous y avons fait une promenade sur piste une fois et avons vu cinq paons, ce qui était nouveau pour moi.

«La piste est incroyable à conduire. Côté course, cela peut être assez difficile, avec très peu de places à dépasser. Une fois que vous êtes dans un flux et que vous faites un bon tour, c’est incroyable, surtout comment un virage se succède.

«Tout est fondamentalement très tordu. Dans toutes les catégories juniors où j’ai couru là-bas, c’était toujours très amusant et une piste que j’aimais piloter. Je suis presque sûr que ce sera beaucoup mieux dans une voiture de Formule 1.

«C’est incroyable de conduire une voiture de Formule 1, alors faire ça sur une piste super cool sera encore plus spécial. J’ai vraiment hâte d’y être. En ce qui concerne la préparation, j’ai parlé de tout cela avec l’équipe et parcouru les notes que j’ai prises là-bas quand j’étais jeune.

Pour son coéquipier Haas de Schumacher, Nikita Mazepin, son objectif est de gagner plus de kilométrage dans la voiture et de terminer la course à son actif, après sa chute dans le premier tour au virage 3 à Bahreïn.

Le Russe dit qu’il a utilisé l’écart de trois semaines entre les courses pour se réinitialiser, en disant:

«Pour moi personnellement, il était très important de profiter de ces deux semaines pour partir et réfléchir sur le week-end pour voir les choses que je dois améliorer – et évidemment il y a beaucoup de choses à être une recrue.

De plus, c’était très agréable de rentrer à la maison et de voir ma famille. Sachant qu’il y a un calendrier très chargé au cours de l’année, ces deux semaines ont été très importantes.

«J’ai couru à Imola en Formule 3 en 2016. C’est un circuit très old school et c’était très spécial d’y courir avec les souvenirs d’Ayrton Senna. En entrant en Formule 1, il va évidemment y avoir beaucoup de changements, mais j’ai hâte d’y retourner. »

