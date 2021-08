Mick Schumacher a refusé de “craquer” sous la pression du GP de Hongrie

Mick Schumacher s’est retrouvé dans la chasse aux points pour la première fois en tant que pilote de Formule 1, et il a résisté à la pression.

Le premier tour du Grand Prix de Hongrie a été un chaos total, avec Valtteri Bottas et Lance Stroll à l’origine de chutes qui ont presque renversé l’ordre de passage.

Cela a mis Schumacher dans la conversation pour un premier point en Formule 1, et bien qu’il n’ait finalement pas réussi à terminer P12, le coureur allemand a certainement réussi à faire une déclaration.

Il aurait eu deux batailles acharnées en piste avec Max Verstappen de Red Bull, prouvant à chaque fois qu’il n’avait pas peur de se mettre les coudes un dimanche après-midi où la pression était forte.

Et surtout, Schumacher s’est prouvé qu’il ne cédait pas sous une telle pression.

“Je ne m’attendais pas à les garder aussi longtemps”, a-t-il déclaré aux journalistes à propos de ses combats au milieu de terrain.

“Mais j’étais heureux d’avoir pu et d’avoir également l’opportunité de me battre avec les meilleurs gars, je me suis battu avec Max deux fois sur la route, de pouvoir faire mes expériences, ressentir la pression et ne pas craquer sous le pression.

«Ce fut une journée vraiment positive pour nous au cours de cette période.

« Je pense que cela a vraiment donné à tout le monde un peu de lumière au bout du tunnel aujourd’hui, évidemment après une journée décevante hier.

“Je pense qu’aujourd’hui a été une journée très positive, il y a beaucoup à retenir d’ici, et je pense que pour tout le monde quelque chose à espérer une fois qu’ils auront célébré puis reviendront à Spa.”

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de la Formule 1

TOUR 6/70 Nikita Mazepin rejoint la liste des abandons après être entré en collision avec Kimi Raikkonen dans la voie des stands 💥#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/7lEWIhycuf – Formule 1 (@F1) 1er août 2021

Pour Nikita Mazepin, ce fut un après-midi amèrement décevant avec le pilote russe contraint à l’abandon après avoir été heurté par l’Alfa Romeo de Kimi Raikkonen dans la voie des stands.

« C’est une course dans laquelle je voulais vraiment participer. Pas seulement pour moi, mais cette course offre de nombreuses opportunités et mon équipe a vraiment besoin de ces opportunités », a-t-il déclaré.

“J’ai vu le carnage dans le virage 1 et j’ai pensé que c’était notre journée, puis j’ai roulé sur des débris et l’équipe m’a informé que j’avais une crevaison à l’avant gauche, j’ai boxé et j’ai perdu ma position sur la piste, puis j’ai boxé à nouveau et vous avez vu ce qui s’est passé .

«Ce n’est vraiment pas la façon dont je voulais aborder les vacances d’été parce que vous voulez tout donner et au moins partir ce week-end fatigué, avec un corps et un cou endoloris.

« C’est un manque de tours et un manque de résultat, c’est très embêtant. Je suis sûr que ce n’est qu’un de ces jours qui est juste récompensé plus tard.