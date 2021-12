Mick Schumacher a « surpris » Guenther Steiner avec son rythme de fin de saison

Mick Schumacher a surpris son patron à Haas, Guenther Steiner, avec le rythme soutenu qu’il a montré lors des phases finales de 2021.

Haas a passé la saison en tant que backmarker clair de la Formule 1, n’ayant pas marqué de point dans une campagne lorsque le VF-21 n’a pas été développé, l’équipe s’est plutôt concentrée sur son challenger 2022, le VF-22.

Néanmoins, c’était toujours une saison importante pour l’équipe car ils ont amené leur duo de recrues de Mick Schumacher et Nikita Mazepin en Formule 1, la décrivant comme leur année d’apprentissage.

Et bien qu’aucun point n’ait été marqué, au cours de la saison, Schumacher s’est imposé comme le pilote hors pair entre les deux, terminant la campagne avec un solide trio final de courses, harcelant l’arrière du peloton du milieu de terrain au Qatar, en Arabie saoudite et à Abu Dhabi. .

Steiner a déclaré que ces bonnes performances tardives étaient dues à Schumacher car la voiture n’était pas développée – et ils l’ont quelque peu surpris.

Cité par The Race, Steiner a déclaré : « Je suis toujours surpris à ce sujet. De toute évidence, il en tire le maximum – je ne sais pas s’il reste autre chose.

« Mais j’ai été surpris que lors des dernières courses, nous soyons si près de la queue du milieu de terrain. Nous sommes clairement derrière eux pour la raison que nous ne nous sommes pas développés.

« Je suis un peu surpris. La seule chose que je puisse attribuer, c’est à lui parce que, comme vous le savez tous, nous n’avons fait aucun développement toute l’année.

Schumacher a estimé que la forme de fin de saison était le résultat de lui, de la voiture et de l’équipe se gélifiant pour créer une unité de course meilleure et plus confortable.

Il a déclaré : « Cela fait simplement partie de mieux connaître la voiture et moi-même. Comment je me sens et comment j’aborde les choses ?

« Au cours des dernières courses, nous avons pu maximiser ce que nous avions et même lorsque nous ne l’avons pas maximisé, nous étions toujours très proches de Kimi (Raikkonen) et tout.

«Je pense donc qu’il y a une sorte d’amélioration. Mais c’est aussi l’amélioration de la façon dont nous gérons cela en équipe et les préparatifs.

« Au fil de l’année, vous comprenez ‘d’accord, de quoi ai-je réellement besoin pour aller vite ? Est-ce du sous-virage ? Est-ce un survirage ? » Évidemment, cela vient avec le temps et l’expérience.

« Donc, je pense que c’est certainement une partie de moi qui est capable de donner des commentaires plus spécifiquement et d’une manière telle que cela leur est également utile.

« Tout cela nous aide probablement à combler cet écart par rapport à l’endroit où nous en sommes maintenant. »

Et « d’autant plus que nous ne faisons aucun développement », Schumacher a vu à juste titre son augmentation de niveau de performance comme un bon signe pour 2022.

Haas espère que les changements réglementaires leur ouvriront la voie pour revenir au défi des points.

« Les autres voitures, en particulier celles du milieu de terrain, faisaient du développement sur leurs voitures », a poursuivi Schumacher.

« Nous avons vraiment beaucoup de motivation au sein de l’équipe, donc pour l’année prochaine, si nous travaillons comme nous l’avons fait cette année, les choses iront bien.

«Je me sens beaucoup plus confiant pour aller vers la limite, puis être proche de cela et le maintenir à cela.

« Dans l’ensemble, nous pouvons être assez fiers de ce que nous avons accompli et de ce que nous avons, et maintenant il s’agit simplement de peaufiner et de sortir ces petits détails. »

