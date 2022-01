Mick Schumacher apporte un «nouveau niveau de profondeur» à l’analyse de l’équipe de Formule 1 Haas

L’ingénieur de course de Haas, Gary Gannon, a salué les détails que Mick Schumacher apporte dans les discussions en coulisses, affirmant qu’il le porte à « un nouveau niveau ».

Gannon a travaillé avec Schumacher au cours de la saison 2021 et lui a appris des éléments de ce qu’il doit savoir sur la Formule 1 tandis que le jeune Allemand a participé à sa saison recrue chez Haas.

Il a admis que Schumacher avait encore beaucoup à faire en tant que pilote, mais Gannon, ancien ingénieur de course de Romain Grosjean et Kevin Magnussen chez Haas, a fait l’éloge de l’approche du jeune.

« J’ai beaucoup appris avec mes pilotes au fil des ans, mais Mick est tellement professionnel, calme et toujours aussi clair », a déclaré Gannon à Motorsport Magazin. « Donc, c’est très facile de lui renvoyer cela et de ne pas me laisser stresser.

« Ensuite, lorsqu’une situation se présente comme à Imola où il a perdu l’aileron avant, ou quelque chose comme ça, ça aide.

« Dans le passé, j’ai eu des situations où je devais faire de mon mieux pour calmer les émotions. Mick est très doué pour gérer ses émotions et est capable de les garder sous contrôle.

Gannon a ensuite discuté des notes que les pilotes prennent pour essayer d’améliorer leurs performances sur piste tout au long d’un week-end, et il a déclaré que Schumacher ira souvent au-delà de la façon dont il approche pour tirer le meilleur parti de sa voiture.

« C’est un document normal que tous les pilotes remplissent pour nous », a expliqué Gannon sur les notes de piste. «Mais la profondeur avec laquelle il nous fournit des informations est à un nouveau niveau car il veut nous laisser une image claire de ce qu’il a ressenti.

« C’est intéressant avec les pilotes parce que parfois ils donnent tout de suite des commentaires sur la voiture, puis s’en vont et ce n’est que plus tard qu’ils réfléchissent plus en détail. Kevin l’a souvent fait. Il partait et disait plus tard « en fait, c’est mon problème ».

« Si Mick s’éloigne après le briefing, il revient plus tard avec ce document après avoir eu plus de temps pour y réfléchir.

« Parfois, ce n’est qu’à ce moment-là qu’il se rend compte que dans un virage, son vrai problème était un manque de stabilité à l’entrée même s’il pensait que c’était du sous-virage auparavant.

« C’est pourquoi il faut une telle profondeur pour y réfléchir dans les moindres détails. Cela lui permet d’avoir une meilleure compréhension de la voiture, puis il nous le transmet et nous pouvons faire de meilleurs changements de réglages. »