Mick Schumacher apprend “ tellement ” de “ l’amitié ” de Sebastian Vettel

Mick Schumacher dit qu’il a déjà beaucoup appris de l’amitié qu’il a nouée avec Sebastian Vettel.

Michael Schumacher était en quelque sorte un mentor pour Vettel quand il est revenu sur la grille en 2010 et que le pilote Red Bull de l’époque était au début de la vingtaine.

L’homme d’Aston Martin a déclaré qu’il voulait rendre la pareille lorsque le fils de Michael, Mick, a rejoint la grille cette année, au volant de Haas.

Jusqu’à présent, il semble qu’il l’ait fait, Schumacher appréciant la relation que le couple a formée.

“Là [is loads of] conseil qu’il m’a donné. La plupart d’entre eux sont secrets car ils sont issus d’un sport de compétition », a déclaré l’Allemand, cité par GPFans.

«Mais j’ai un immense respect pour lui et je pense que nous pouvons appeler cela une amitié, ce qui est très agréable pour moi. Il a tellement d’expérience et [there is] tellement je peux apprendre de lui.

«Le plus grand conseil est de ne jamais oublier pourquoi je suis ici, parce que nous aimons le sport, et je suppose qu’une fois que vous perdez cela, vous êtes au mauvais endroit.

«J’apprécie ma vie, je fais ce qu’il y a de mieux au monde, alors je pense que c’est formidable d’avoir quelqu’un comme lui pour me donner des conseils.»

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

L’équipe de Schumacher, Haas, a la pire voiture sur la grille cette année et cela restera ainsi car ils ont choisi de ne pas s’y développer pour se concentrer sur 2022 à la place.

Étant donné que, malgré une bonne conduite générale, il n’a pas réussi à marquer des points dans aucune de ses cinq premières courses.

Néanmoins, il apprécie son temps là-bas et dit que l’atmosphère de soutien au sein de l’équipe l’aide à se développer.

“Évidemment, l’équipe est une grande partie de mon développement, mais c’est aussi une grande partie de ma confiance”, a-t-il ajouté.

«Je retire cette confiance à l’équipe qu’ils me donnent, ils ont une énorme confiance en nous pilotes. J’ai une grande confiance en mon équipe et c’est ce lien qui se construit à un niveau très élevé en ce moment.

«Cela va faire ces belles différences à la fin de la feuille de temps parce que vous avez un lien très fort avec l’équipe.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!