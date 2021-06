Mick Schumacher : « Chaque kilomètre de course compte »

Mick Schumacher est satisfait du début de sa saison recrue puisqu’il a terminé chaque course, ce qui lui semble crucial.

L’Allemand n’a pas encore réussi à marquer des points lors de sa première saison sur la grille en raison du fait que le Haas il conduit est la pire voiture sur la grille.

Néanmoins, il a été largement félicité pour ses performances dans la mesure où il a le plus souvent eu raison de son coéquipier Nikita Mazepin et n’a pas fait beaucoup d’erreurs.

Ce dernier point est prouvé par le fait qu’il est l’un des sept pilotes à avoir encore pris sa retraite, ce qui le rend heureux de la façon dont les choses se sont déroulées jusqu’à présent.

“Chaque kilomètre de course compte et enrichit l’expérience”, a-t-il déclaré. speedweek.com.

« Bien sûr, vous pouvez simuler beaucoup et vous entraîner à l’entraînement, mais la meilleure expérience de conduite est un Grand Prix. Vous ne pouvez pas simuler la pression dans la course.

“Je suis donc satisfait de la saison jusqu’à présent.”

Une fin dramatique pour une course dramatique 🏁 Nikita a dépassé Mick dans le dernier tour mais Schumacher termine juste devant après une course d’accélération jusqu’à la ligne ! P13 MSC, P14 MAZ #HaasF1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ykUuyrIYMC – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 6 juin 2021

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Du point de vue de l’équipe, la meilleure course de la saison à ce jour a eu lieu la dernière fois à Bakou, avec Schumacher et Mazepin aux 13e et 14e places et battant les deux pilotes Williams, hissant Haas à la 9e place devant l’équipe britannique au classement.

“Nous avons montré une bonne performance d’équipe en Azerbaïdjan”, a déclaré Schumacher à propos du week-end.

« Nous n’y sommes pas allés facilement, mais nous avons travaillé notre chemin et nous pouvons être satisfaits du résultat, notamment avec la remontée à la 9e place du championnat des constructeurs.

La prochaine étape du calendrier est le premier triple titre de la saison – avec une course en France suivie de deux en Autriche – et le premier que les recrues connaîtront en Formule 1.

Bien qu’il sache que ce sera difficile, Schumacher est excité à ce sujet et pense qu’il est prêt.

Il a déclaré : « Ce sera intense, mais ce sera aussi amusant parce que nous passons plus de temps en équipe et conduisons constamment.

« En fin de compte, la course est ce que nous aimons faire de mieux, donc je ne me plains pas quand un Grand Prix se succède. Physiquement, je ne suis pas inquiet de toute façon. Je m’étais préparé très sérieusement pour la saison.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !