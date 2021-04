Mick Schumacher chez Haas via Ferrari, pas sponsor 1 & 1

Le patron de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a clairement indiqué que Ferrari avait envoyé Mick Schumacher, plutôt que d’être là en raison d’un parrainage.

Au cours de la dernière saison de Drive to Survive, Steiner a été vu en train de négocier avec 1 & 1 sur un accord de parrainage, et la société allemande était très intéressée de s’assurer qu’un pilote de son pays était sur la grille de 2021.

Schumacher, le champion en titre de Formule 2, est membre de la Ferrari Driver Academy et Haas entretient des liens avec la Scuderia. Mais cette scène a jeté le doute sur qui a réellement fait en sorte que Schumacher rejoigne Haas, puisque 1 & 1 est devenu un sponsor majeur de l’équipe américaine.

Steiner, cependant, a déclaré que c’était l’appel de Ferrari d’envoyer Schumacher à Haas.

« Le parrainage 1 & 1 est un parrainage d’équipe Haas, ce n’est pas un parrainage Mick, juste pour clarifier cela », a-t-il déclaré, cité par ..net.

«Il n’y a pas de lien direct entre 1 & 1 et Mick. De toute évidence, 1 & 1 embrasse Mick étant chez Haas, mais c’était un développement parallèle, pas un développement combiné.

«C’est sûr que cela nous a aidés avec 1 & 1 et 1 & 1 est très heureux d’avoir Mick à Haas. Mais ça, c’était plutôt une décision de Ferrari où envoyer les pilotes et nous avons demandé si nous pouvions l’avoir parce qu’il avait remporté la Formule 2. Mais ce n’est pas une négociation directe entre la société et Mick.

Haas craignait, à l’approche du Grand Prix de Bahreïn, que la saison 2021 ne soit une campagne très difficile, et ces craintes se sont réalisées alors que l’équipe passait le week-end en dehors du rythme des coureurs du milieu de terrain.

Schumacher a cependant connu un premier week-end respectable, se qualifiant P19 et terminant la course avec un tour de retard en P16, le dernier des pilotes classés.

Son coéquipier Nikita Mazepin a quant à lui vécu l’un des pires jours de sa vie lors de ses débuts.

Les qualifications ont vu le coureur russe tourner deux fois, dont le deuxième a eu un effet d’entraînement pour de nombreux autres pilotes qui ont été contraints d’abandonner leur dernier tour volant lorsque les drapeaux jaunes sont sortis à la fin de la Q1 pour couvrir le pilote Haas en détresse.

Mazepin mettait alors son VF-21 dans le mur alors qu’il sortait du virage 2 lors du premier tour.

