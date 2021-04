Mick Schumacher “ conduit par la colère ” après le crash d’Imola

Mick Schumacher a admis qu’il était «poussé par la colère» après la première grave erreur de sa carrière en F1 lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

La recrue de Haas, vainqueur du championnat de Formule 2 de l’année dernière, avait filé lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn, mais ce n’était qu’une erreur mineure dont il s’est rapidement remis.

Mais à Imola, le fils de Michael Schumacher a commis une erreur de novice typique en filant en chauffant ses pneus sur un circuit humide derrière la voiture de sécurité et en heurtant le mur, cassant son aile avant.

Comme l’incident s’est produit près de l’entrée des stands et a dispersé des débris sur le circuit, le joueur de 22 ans n’a pas pu “ boxer ” rapidement pour une nouvelle aile avant car la voie des stands était fermée et il a dû faire quelques tours de plus. avec sa voiture dans le même état.

Une fois de retour, Schumacher a révélé qu’il bouillonnait de lui-même et que cela avait affecté sa conduite – quelque chose dont il tient à apprendre à mesure qu’il construit son expérience de la Formule 1.

Finalement, l’Allemand a été classé 16e, avec seulement son coéquipier Nikita Mazepin parmi ceux qui couraient toujours derrière lui.

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Mick récupère pour terminer sa première course de F1 dans des conditions humides au #ImolaGP 🇮🇹 # HaasF1 pic.twitter.com/zlQslX8ja1 – Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 18 avril 2021

“Pour être honnête, je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé”, a déclaré Schumacher à propos de sa chute. «C’est allé assez vite, je l’ai juste perdu et je n’ai pas réussi à le récupérer avant le mur.

«Je pense que ma conduite par la suite a été assez motivée par ma colère – je ne sais pas si vous l’avez vu sur le fil, mais j’ai eu quelques blocages et je suis entré dans le gravier et tout.

«Dans l’ensemble, je pense que c’est quelque chose dont nous devons apprendre, pour me ressaisir un peu plus vite. En général, je pense juste que je voulais rattraper le plus vite possible, mais malheureusement, nous avons fait quelques tours de retard.

C’était encore une course dont Schumacher pouvait apprendre beaucoup, car il a également connu une période d’arrêt de drapeau rouge à mi-course pour la première fois en F1 et s’est également retrouvé à se battre à un stade avec Kimi Raikkonen – l’un des anciens rivaux de son père.

«Je pense que c’était bien de pouvoir conduire avec eux, d’avoir des informations et des sentiments sur la façon de suivre [other cars]», A ajouté Schumacher.

«À un moment donné, quand j’étais sur le C4 [soft tyres] juste avant le drapeau rouge, je me sentais en fait très à l’aise, d’être sur le point de dépasser Kimi. Je pense que dans l’ensemble, nous avons beaucoup appris et c’était très positif.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook