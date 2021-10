Mick Schumacher convaincu qu’il peut « courir pour les championnats » en Formule 1

Mick Schumacher dit qu’il espère que son chemin actuel d’« évolution » le mettra en position de courir pour les titres mondiaux à l’avenir.

Le pilote Haas a passé sa première carrière en fond de grille jusqu’à présent, mais il a appris sur le tas et a souligné qu’il cherchait à comprendre autant que possible.

Le personnel de Haas a été impressionné par l’éthique de travail du jeune Allemand au sein de l’équipe au cours de son année recrue, et Schumacher espère qu’il pourra aider son équipe à progresser – et se mettre en mesure de se battre régulièrement aux avant-postes.

« C’était toujours un rêve d’entrer en Formule 1. En conséquence, oui, je vis mon rêve. J’ai l’opportunité de faire mes preuves ici », a déclaré Schumacher à Motorsport-Magazin.

« Parce que j’ai la chance de progresser et d’être finalement dans une position où j’espère être dans la voiture la plus rapide et pouvoir courir pour le championnat du monde.

« La chose la plus importante est que je comprends que je sais pourquoi je suis là où je suis. Et que nous gérons en équipe pour avoir une longueur d’avance dans le futur.

Son coéquipier Nikita Mazepin a récemment expliqué comment il espérait devenir une «meilleure équipe» plus tard, alors que les deux s’affrontent dans l’équipe de backmark.

Schumacher a ajouté qu’il est très rare de voir des pilotes débutants concourir à l’avant du peloton à partir du moment où ils arrivent en Formule 1, et il a déclaré qu’il se sentait « à l’aise » avec sa trajectoire jusqu’à présent qui, espère-t-il, se transformera en défis de titre prolongés à l’avenir. saisons.

« Certains pilotes sont peut-être entrés directement dans une équipe de haut niveau et ont eu l’opportunité d’être devant », a-t-il déclaré. « Lewis [Hamilton], par exemple. Mais dans cette période où nous sommes, presque personne ne commence dans une équipe de haut niveau.

« Je n’ai pas encore l’impression de rater quelque chose. Je me sens très à l’aise. Je pense que je travaille sur les bons points sur lesquels je dois travailler pour pouvoir être fort l’année prochaine.

« Toute cette évolution que je traverse fera, espérons-le, de moi le pilote qui pourra alors courir pour les championnats à l’avenir. Que je puisse courir pour les championnats, je le sais.

« Lorsque vous entrez dans une équipe et que l’équipe n’a peut-être pas l’air forte ou bonne, le rêve de tous les pilotes est de faire évoluer l’équipe avec le travail que vous avez fait en tant que pilote. »