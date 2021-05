Mick Schumacher craint à nouveau de “ dériver ” Haas au GP d’Espagne

Après l’entraînement de vendredi à Barcelone, Mick Schumacher a admis que Haas était «un peu à la dérive» de leur seul véritable rival Williams.

Dans les manches d’ouverture de la saison, Haas s’est retrouvé au même endroit où Williams a souffert il y a quelques années, c’est-à-dire en léchant seul à l’arrière.

Portimao a cependant donné de l’espoir à Haas lorsque Schumacher a dépassé la Williams de Nicholas Latifi, marquant la première fois qu’il avait pu se battre avec un rival en Formule 1.

Mais alors que Williams s’est retrouvé hors du rythme lors des essais de vendredi au Grand Prix d’Espagne, Haas était un autre pas en arrière par rapport à cela.

Et bien que Schumacher ait déclaré que sa progression était «assez positive» tout au long de la journée, cela ne lui a donné qu’une finition P19 et il soupçonne donc Haas d’avoir été une fois de plus coupé à la dérive par Williams.

«Il y a encore des choses que nous pouvons et devons améliorer, nous avons été assez rapides dans les lignes droites, mais il semble que nous ayons du mal à trouver l’appui que nous voulons», a-t-il expliqué.

«Il semble que nous soyons un peu à la dérive de Williams.

«Mais évidemment, nous faisons de notre mieux et si nous sommes proches et avons un bon départ, vous avez besoin de cet écart de 1,3 seconde en termes de différence de delta par rapport à la voiture devant pour les dépasser, donc si nous sommes juste dans la région et que nous sommes dans devant eux, alors j’espère que nous pourrons rester devant eux.

Nikita Mazepin a fait une mauvaise impression sur un autre pilote de FP1, moins d’une semaine après avoir été qualifié d ‘«idiot» par Sergio Perez alors que le duo a failli se heurter lors du Grand Prix du Portugal.

Cette fois-ci, c’est Charles Leclerc qui a contesté Mazepin, se sentant bloqué pendant le FP1.

«Mazepin ne changera jamais», était le bilan plutôt accablant de Leclerc.

Pour Mazepin, bien que son objectif soit de continuer à apprendre, sa frustration d’être coincé à l’arrière est tout à fait claire.

«Je pense que j’apprends toujours, mais jusqu’à présent, mes week-ends commencent ici, à trois pas de l’endroit où je conduisais des voitures différentes», a-t-il déclaré.

“Puis, lentement, je fais ces pas en avant, et si je finis par avoir une longueur d’avance sur ce que je voulais commencer, je pense que c’est une bonne journée pour moi, donc pas différent aujourd’hui.”

