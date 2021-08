Mick Schumacher «croise les doigts tous les soirs» pour la pluie à Spa

Mick Schumacher admet qu’il espère un week-end humide autour de Spa-Francorchamps pour donner à Haas une meilleure chance de participer.

Une course frénétique sur sol mouillé et sec à Budapest la dernière fois a permis à Schumacher et Haas de capitaliser sur les abandons au départ, de se protéger des ennuis et d’obtenir un record personnel de P12 avant la pause estivale.

La pluie devrait frapper les Ardennes ce week-end, donc un Grand Prix de Belgique humide est loin d’être hors de question – et le jeune Allemand espère que les prédictions sont correctes.

“J’espère qu’il pleuvra, je croise les doigts chaque nuit et jour pour qu’il continue de pleuvoir”, a déclaré Schumacher à Formula1.com.

“J’avais un peu peur quand je suis arrivé hier parce qu’il faisait beau, donc j’espère que la pluie va rester et cela devrait nous donner une opportunité ici.”

C’était une longue marche du jeudi 😅#HaasF1 #BelgiumGP pic.twitter.com/ENdZU6JSIH – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 26 août 2021

Alors que les recrues en Formule 1 visiteront de nombreux circuits pour la première fois au cours de leur première année, Spa n’en fait normalement pas partie. Schumacher reviendra sur la célèbre scène des débuts de son père pour Jordan il y a 30 ans, après avoir pu prendre le volant de la 191 le mois dernier.

Cela dit, l’Allemand a commencé un effet domino pour lui-même à Spa en 2018, remportant une course et déclenchant une course qui l’a vu finir sur le podium 12 fois en 16 courses en Formule 3 – avant de remporter deux podiums en Belgique en F2 en dernier. année.

“[Not] juste à cause de l’histoire de mon père, mais j’ai aussi fait quelques bonnes courses ici », a déclaré Schumacher lorsqu’on lui a demandé son enthousiasme à l’idée de se rendre à Spa.

“J’ai décroché ma première pole position, ma première victoire en 2018 ici avec la F3, qui est ensuite devenue une séquence de plusieurs victoires en course, donc définitivement, oui, c’est une piste que j’apprécie beaucoup et j’aime beaucoup revenir de près à la maison. Beaucoup de fans viennent ici pour me soutenir depuis de nombreuses années maintenant, alors oui, c’est un endroit formidable.

Des rumeurs circulaient sur un éventuel transfert chez Alfa Romeo pour la recrue allemande. Mais qu’il quitte Haas ou qu’il aille ailleurs, Schumacher a déclaré que son avenir devrait être éclairci dans les semaines à venir.

“Eh bien, nous arrivons, je pense, à une étape de clôture en termes de pourparlers contractuels, alors j’espère que nous pourrons bientôt révéler les choses”, a-t-il conclu.