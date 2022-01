Mick Schumacher « découvrira » la saison 2022 au fur et à mesure

Haas espère remonter dans l’ordre hiérarchique de la F1 en 2022, mais Mick Schumacher le jouera à l’oreille en ce qui concerne sa propre progression.

Haas a sombré au plus bas de la Formule 1 en 2021, mettant ainsi fin au plus bas de la saison du championnat des constructeurs sans point, même si ce n’était pas une énorme surprise puisque tout l’accent a été mis sur 2022.

Avec un changement réglementaire majeur qui devrait créer des voitures très différentes pour la campagne 2022, Haas espère que ce sera leur ticket de retour dans le peloton du milieu de terrain, ayant terminé 5e au championnat des constructeurs en 2018.

Schumacher a connu une campagne de recrues relativement impressionnante en 2021, mais comme Haas le sait probablement bien, le coureur allemand a tendance tout au long de sa carrière à exceller lors de sa deuxième saison dans une série particulière.

Cela étant dit, Schumacher abordera la saison 2022 sans aucun plan préétabli sur la façon dont il souhaite aborder les week-ends de course, bien qu’il s’attend bien sûr à une amélioration de sa part.

« En tant qu’approche pour l’année prochaine, il y aura certainement plus à attendre et j’attends aussi de moi-même », a-t-il déclaré à MotorsportWeek.com.

« J’espère que je pourrai franchir le pas comme par le passé mais j’en suis assez sûr. Commençons et nous le découvrirons en cours de route.

« Je pense que la préparation sera différente dans le sens où je sais ce qu’on attend de moi. J’ai une vision claire de ce que je dois faire et évidemment, je pense donc que la préparation va s’adapter et changer, de quelles manières, je ne peux pas vous le dire car je vais le découvrir au fur et à mesure.

« Je ne pense pas qu’il y ait un plan clair et strict, mais c’est plus ce dont j’ai besoin à ce moment précis pour être prêt pour la première année dans ce nouveau concept de voiture. »

Mais avec une saison complète à son actif et des liens tissés au sein de Haas, Schumacher espère que lui et l’équipe pourront faire un pas encore plus important dans ce sens tout au long de 2022.

«Je crois toujours que depuis lors [the start of the 2021 season] nous nous sommes encore rapprochés et je sais que tout le monde travaille si bien ici maintenant et j’ai l’impression que nous passons tous un très bon moment, et franchement, c’est tout le but du sport », a-t-il déclaré.

« Il s’agit de prendre plaisir à travailler. Tout le monde est ici parce qu’ils aiment le sport et qu’ils en ont la passion. C’est juste quelque chose qui m’a vraiment aidé à progresser de tant de manières différentes, mais qui m’a aussi fait grandir en tant que personne, alors j’espère que l’année prochaine sera une étape encore plus grande.

En fait, tels sont les progrès qu’il a réalisés avec ses ingénieurs, si Schumacher pouvait revenir à l’ouverture de la saison 2021 à Bahreïn maintenant, il pense qu’il aurait bien pu y avoir beaucoup plus d’occasions de se battre au milieu de terrain que ce qu’il a eu. dans sa saison recrue.

« En ce sens, nous cherchons vraiment notre chemin et cela nous aidera également pour l’année prochaine à bien des égards », a déclaré le joueur de 22 ans.

« Je pense que si je retournais à Bahreïn maintenant, peut-être que nous commencerions plus fort et encore plus près, peut-être, par conséquent, être plus proches pendant toute la saison, puis vers la fin de la saison, peut-être en ramasser plus et être encore plus devant les autres ou du moins avec eux.

Dans l’ensemble cependant, alors que les points étaient une absence évidente, Schumacher pense que Haas a coché la plupart des cases dont ils avaient besoin en 2021.

« Je pense que nous avons coché la plupart des cases », a-t-il affirmé.

«Évidemment, l’une des cases était de marquer des points. Même si nous ne l’avons pas fait, la campagne a été très réussie et nous avons réussi à tirer le meilleur parti de ce que nous avions.