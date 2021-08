Mick Schumacher décrit la conduite «très spéciale» de la Jordan 191

Après avoir conduit la toute première voiture de Formule 1 de son père, Mick Schumacher a décrit son trajet dans la Jordan 191 de Michael comme “très spécial” pour lui.

Schumacher est resté à Silverstone après le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne pour filmer un long métrage pour Sky Sports avec Karun Chandhok, où il a pu courir dans la voiture emblématique dans laquelle son père septuple champion du monde a fait ses débuts en F1.

Bien que ce soit assez différent des machines auxquelles il est habitué, en plus du manque de confort, le lien familial a rendu la voiture d’autant plus excitante à conduire pour le jeune Allemand.

« En ce qui concerne la conduite, malheureusement, je n’avais pas de siège dedans, juste un peu de mousse, je glissais beaucoup – surtout à chaque freinage, je glissais si loin que je ne pouvais plus voir la piste – donc après chaque au freinage, j’ai dû me relever pour voir quelque chose », a déclaré Schumacher à Chandhok par la suite.

“Mais les émotions, et le sentiment et le fait de savoir que mon père a piloté cette voiture comme sa première voiture de course, est très spécial.”

C’est tout simplement merveilleux à voir… #F1https://t.co/WWuo1UWTKM – PlanetF1 (@Planet_F1) 20 juillet 2021

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

De nombreux développements ont été apportés aux voitures de Formule 1 au cours des 30 dernières années depuis que la Jordan était sur la bonne voie en colère, notamment la façon dont les vitesses changent – ​​ainsi que la façon dont le pilote est assis dans la voiture.

Alors que Schumacher était plus exposé aux éléments, il a estimé que c’était une expérience plus «pure» au volant.

« Pour commencer, je n’ai jamais conduit de voiture de course en H auparavant », a-t-il déclaré.

“Alors j’étais assis dans la voiture, essayant de comprendre où étaient les engrenages et tout. Et oui, c’est fou de penser à quelle distance vous êtes assis dans cette voiture, les épaules sortaient juste du côté de la monocoque, et l’avant est très haut et vous glissez vers le bas ou tout ce que vous ne voyez pas beaucoup, mais c’était très sympa.

« Juste de la course pure, vous pouvez tout voir… avec le moteur ; de nos jours avec la batterie et l’ère hybride et tout, beaucoup de choses sont couvertes, donc vous ne voyez pas vraiment le moteur à moins qu’il ne soit démonté, mais dans cette voiture, vous voyez réellement comment le carburant s’écoule dans le moteur et c’est oui – c’est très bien.”

Il a maintenant eu l’occasion de courir dans la Benetton B194, la Ferrari F2004 et la F2002 de son père aux côtés de la Jordan 191, mais en comparant quatre des meilleures voitures de tous les temps de la F1, il pense que la Jordan est la plus basique de toutes.

“C’est probablement, comme la plupart des gens le pensent, c’est en fait le plus proche en termes de la façon dont la voiture est à la Benetton 94 – très peu de boutons sur le volant. Cela ressemble à un kart », a-t-il déclaré.

« Vous avez des pneus, vous avez un moteur, vous avez un châssis et c’est tout. Déjà quand je conduisais les Ferrari 2002 et 2004, vous savez, la quantité de changements que vous pouvez apporter sur ce volant, le contrôle de traction et toutes ces choses, les palettes au volant, c’est très différent de la voiture ’91.