Mick Schumacher dénonce des problèmes de moteur en milieu de course à Monaco

Mick Schumacher a révélé qu’il avait rencontré des problèmes avec son moteur à mi-course lors du GP de Monaco, ce qui a coûté beaucoup de temps au pilote Haas.

Le rookie n’a pas pu participer aux qualifications après un gros shunt pendant le FP3, laissant son VF-21 trop endommagé pour être réparé à temps pour la Q1.

Schumacher franchirait la ligne le jour de la course P18, le dernier des arrivants, troublé par un problème de moteur un après-midi alors qu’il sentait que son rythme était fort.

“Malheureusement, nous avons eu quelques problèmes avec le moteur à mi-course, cela nous a pris du temps à résoudre”, a-t-il déclaré aux médias à Monte Carlo.

«Mais au moment où nous l’avons résolu, évidemment nous avons reculé, après cela notre rythme était très bon et très constant, et je pense même proche de ce que les gars du milieu de terrain faisaient.

«Surtout à la fin, nous avons pu éviter les drapeaux bleus, ce qui nous a évidemment fait gagner un peu de temps.

“Une question difficile, mais nous apportons beaucoup de points positifs à Bakou.”

#MonacoGP El adelantamiento de Mick Schumacher a Nikita Mazepin en la vuelta 1 pic.twitter.com/bfX5nevaQ9 – F1 + (@ F1plus__) 23 mai 2021

Schumacher a cependant réalisé l’un des très rares dépassements réussis de l’après-midi à Monaco, celui de son coéquipier Nikita Mazepin à l’épingle à cheveux.

Et avec si peu d’espace entre les deux voitures, Haas aura été reconnaissant de voir les deux voitures continuer dans la course.

“C’était serré, je n’avais pas l’intention que ce soit si proche, mais Nikita a bougé aussi je pense au dernier moment où je m’étais déjà engagé”, se souvient Schumacher.

«Néanmoins, tout s’est bien passé et c’est ce qui compte.»

Mazepin était l’un des packages surprises à Monaco – pour la première fois, il a suivi le rythme de son coéquipier Schumacher tout le week-end et a franchi la ligne d’arrivée devant lui, une première également aux couleurs de Haas.

Il a attribué cela au travail post-GP d’Espagne qu’il a effectué avec ses ingénieurs, affirmant que l’avenir lui paraissait désormais plus positif avec Haas.

«La course est très intense, depuis que j’ai commencé la course en monoplace, je n’avais pas vraiment la concentration requise, car sur cette piste, même si nous sommes l’une des équipes les plus lentes, tout passe,» dit-il.

«Il y a eu un moment où je traversais le virage 14 et j’avais juste l’impression d’avoir touché le mur où Charles est parti hier.

«Il n’y avait donc vraiment aucune marge d’erreur et la voiture était assez difficile à conduire très vite là-bas, mais nous avons fait de bons progrès, je pense, au sein de mon équipe interne à Haas à partir de Barcelone.

«Je dirais que c’est une image très positive. Avec le package que nous avions à Barcelone, je pense que ce week-end aurait été un désastre, alors nous avons fait les changements nécessaires et ça va beaucoup mieux maintenant.

