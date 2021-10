Mick Schumacher a confirmé que Haas avait “de grandes attentes” pour 2022 avec sa nouvelle voiture, sur laquelle il pense que l’équipe a pris une longueur d’avance.

Haas est en train de rattraper son retard après une campagne 2021 qu’il a effectivement annulée en ne mettant pas sa voiture à niveau tout au long de l’année, au lieu de se concentrer sur ce qu’il peut réaliser en vertu de la nouvelle réglementation F1.

Cette saison, l’équipe américaine aura du mal à éviter de terminer sans point. Mais la saison prochaine, avec la réinitialisation complète, l’objectif est de se remettre au milieu de terrain après avoir atteint un sommet de la cinquième place au classement des constructeurs lors de leur troisième année, 2018.

Schumacher restera aux côtés de Nikita Mazepin dans l’alignement des pilotes de l’équipe pour une deuxième saison consécutive.

“Nous étions en train de construire quelque chose cette année, ce qui est évidemment formidable que nous le poursuivions pour l’année prochaine”, a déclaré l’Allemand sur le podcast In the Fast Lane.

« Nous attendons beaucoup de la campagne de l’année prochaine et de la voiture de l’année prochaine et les choses se présentent bien.

« Nous avons commencé assez tôt, je pense un peu plus tôt que tout le monde. Évidemment, nous avons eu l’opportunité de nous concentrer pleinement là-dessus sans avoir à vraiment penser à ce que nous ferons avec la voiture de cette année, car nous l’avons juste gardée telle qu’elle était.

“J’espère donc que ce sera un grand pas en avant. Je me sens à l’aise dans l’équipe, je me sens bien avec l’équipe et heureux de pouvoir à nouveau travailler avec tout le monde l’année prochaine.

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Contrairement à d’autres pilotes qui sont passés de catégories inférieures à la F1, dans son cas en tant que champion de Formule 2, Schumacher a dû faire face à savoir qu’il concourrait à l’arrière du peloton tout au long de sa première saison.

« Je pense qu’il est très rare que des gens entrent en Formule 1 et conduisent tout de suite aux avant-postes. Le seul auquel je pense en ce moment est, par exemple, Lewis [Hamilton] ou mon père », a déclaré le fils de Michael Schumacher.

« À l’époque, les temps étaient un peu différents de ceux d’aujourd’hui. Mais je pense que si vous êtes conscient de ce qui se passe, et conscient que c’est la réalité, alors il est facile de s’y adapter.

« Je pense qu’il s’agit de se fixer des objectifs réalisables. Si vous atteignez ces objectifs, alors évidemment vous obtenez un gros coup de motivation et vous êtes prêt à engager la prochaine course et à essayer simplement d’aller de l’avant.

« Nous avons eu, au début, le sentiment que nous voulions atteindre la Q2, nous voulions être dans les points, nous voulions pouvoir nous battre avec Williams et Alfa Romeo.

«Je pense que nous avons déjà réussi à en faire la plupart. On s’est battu avec Williams à Portimao, on a dépassé [Nicholas] Latifi en piste là-bas. A Barcelone, par exemple, nous avons fait de très bonnes qualifications où nous avons surqualifié une Alfa et une Williams.

« Ou, par exemple, nous avons atteint la Q2 au Paul Ricard. Malheureusement, je n’ai pas pu le conduire [after crashing out at the end of Q1] mais nous l’avons quand même atteint, donc ça compte.

« Ce sont les petites choses où c’est vraiment motivant. Cela me tient occupé et me garde essentiellement sur mes gardes pour continuer à essayer de toujours m’améliorer et de faire de mon mieux.

Vettel : Schumacher a poussé Haas en avant