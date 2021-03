Mick Schumacher pense que c’est drôle qu’il monte dans sa première année contre certains des mêmes pilotes que son père.

Un certain nombre de pilotes sur la grille de 2021 ont roulé roue après roue avec Michael Schumacher en Formule 1, Fernando Alonso et Kimi Raikkonen le font alors qu’il était chez Ferrari et bien d’autres également lorsque l’Allemand est revenu avec Mercedes.

Le fils de l’ancien sept fois champion du monde, Mick, trouve amusant qu’il conduise désormais à leurs côtés toutes ces années plus tard.

« Je suppose que c’est assez drôle d’y penser », a déclaré Schumacher aux journalistes à Bahreïn.

«Je suppose que cela montre qu’ils sont dans le sport depuis un certain temps et qu’ils ont manifestement réussi. [given they are still] ici.

«Ce sera agréable de voir comment les choses se déroulent sur la bonne voie. Je n’ai pas roulé avec beaucoup d’entre eux lors du test parce que j’étais surtout avec d’autres gars.

«Je pilotais avec Kimi et je connais assez bien Kimi de la piste, et il est toujours très gentil et c’est très agréable de lui parler et d’obtenir évidemment des informations et des conseils ici et là.

«J’ai donc hâte de cette saison et ce sera bien.»

La sensation d’être de retour au volant est vraiment indescriptible !! J’espérais faire quelques tours de plus ce matin, mais immensément fier de l’équipe et de son travail acharné🙏🏼 # 47 @ HaasF1Team pic.twitter.com/olVTqMU1HC – Mick Schumacher (@SchumacherMick) 12 mars 2021

Le Haas pilote n’a pas eu le meilleur départ dans la vie en tant que pilote de Formule 1 avec des problèmes de fiabilité, ce qui signifie qu’il n’a eu que deux demi-journées de course à pied dans les tests de pré-saison.

Il admet que c’est loin d’être une préparation idéale mais ne veut pas s’y attarder.

«Tellement heureux que nous soyons ici, heureux de commencer demain et ensuite nous continuerons à partir de là… en général, nous devons simplement prendre ce que nous avons appris du premier test, disons, et essayer de vraiment l’utiliser pour ce week-end », a-t-il déclaré.

«Évidemment, ne pas avoir eu autant de jours que d’habitude, c’est un peu triste parce que j’aime conduire, j’adore la course, donc ne pas en avoir assez est un peu triste. Mais néanmoins, je pense que nous avons fait ce que nous pouvions faire dans le peu de temps dont nous disposions.

«Malheureusement, nous avons perdu une demi-journée, donc pour moi, c’est comme une journée d’essais avant ma première course, ce qui n’est pas beaucoup, mais nous allons certainement relever le défi et le relever à partir de là.

